严查进楼入户、“飞线充电” 温州集中开展电动自行车充停场所夜查行动

温州日报 2026-06-25 09:39:10

为坚决遏制电动自行车火灾事故发生，6月21日晚，温州市消防救援局统一部署，在全市范围内开展电动自行车停放充电场所集中夜查行动。

温州网讯 电动自行车是市民出行的热门选择，但暗藏安全隐患，违规停放、充电引发的火灾风险不容忽视。为坚决遏制电动自行车火灾事故发生，6月21日晚，温州市消防救援局统一部署，在全市范围内开展电动自行车停放充电场所集中夜查行动。

当晚，市消防救援局检查人员深入市区大自然家园、豪都花园、中福大厦等高层小区，重点排查私拉乱接电线、堆放杂物与易燃物品，以及架空层违规停放充电等电动自行车领域的消防安全隐患。各县（市、区）消防救援局同步行动，由主要领导分别带队，深入辖区高层住宅小区、城中村、居住出租房集中区域、商业综合体等重点领域，开展电动自行车夜查行动。

夜查期间，消防行政执法人员同步开展警示教育，向居民和物业工作人员普及电动自行车安全停放、规范充电的相关知识，结合典型火灾案例讲解违规停放充电的危害，引导群众养成安全用电习惯，提升火灾防范意识。执法人员同时要求各物业管理单位严格落实消防安全主体责任，加强夜间巡查值守，完善充电设施日常管护，及时发现并消除动态安全隐患。

消防部门提醒广大市民，要高度重视电动自行车、电动摩托车消防安全，严禁在建筑内公共区域停放或充电，切勿私拉乱接电线、“飞线充电”，自觉规范停车充电行为，共同维护居住环境安全。

来 源：温州日报

原标题： 严查进楼入户、“飞线充电” 我市集中开展电动自行车充停场所夜查行动

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com