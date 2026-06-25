温州日报 2026-06-25 09:39:11

日前，温州高新区ZP-03-H05、H06地块建设工程勘察设计招标公告发布。该地块占地面积约59亩，规划用地性质为零售商业用地，有望打造大型仓储式商业体，以进一步填补主城东面商业空白，完善区域配套功能。

温州网讯 日前，温州高新区ZP-03-H05、H06地块建设工程勘察设计招标公告发布。该地块占地面积约59亩，规划用地性质为零售商业用地，有望打造大型仓储式商业体，以进一步填补主城东面商业空白，完善区域配套功能。

根据招标公告显示，温州高新区ZP-03-H05、H06地块位于文昌路以东，括苍中路以北，富春江路以西。地块项目总建筑面积98840.15平方米，其中地上计容建筑面积51147平方米，地下建筑面积47693.15平方米，计划总投资76084.6万元。地上建筑设计应符合大型仓储式商业运营需求，商业空间层高9米（按集中商业双倍计容）。项目建筑高度不高于40米，地上共计两层，地下室共计2层，地下室车道及车位净高不低于2.6米。结合上述要求，该项目适合打造山姆、麦德龙、开市客等大型仓储式会员制超市。

近年来，我市相继引入山姆、麦德龙超市，并深受广大消费者欢迎。从区位上看，山姆超市坐落于鹿城区吴桥板块，配送范围主要为周边5公里范围内，部分区域设置了云仓；麦德龙则处于瓯海区新桥街道永庆街，主要服务市中心和偏西区域。市区东片大型住宅区集中，客源消费潜力较大，却尚未有大型仓储式商超落地。此次招标的温州高新区ZP-03-H05、H06地块建设工程处在龙湾蒲州板块，出入交通便利，既能融入核心城区，又靠近在建的文昌路城市快速路，可向南连瓯海大道、瓯越大道，辐射至龙湾、瓯海及周边郊县。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾蒲州谋划建大型仓储式商业体

作者 银子

本文转自：温州新闻网 66wz.com