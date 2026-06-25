温州日报 2026-06-25 09:39:11

受此大环境带动，温州板块同样步入分红密集期——正泰电器、冠盛股份、炜冈科技等本地上市企业已陆续完成或即将实施年度派息，市场关注度持续升温。

温州网讯 近年来，在监管层持续引导上市公司建立常态化分红机制的背景下，高股息、稳定分红已成为A股优质企业的“标配”。眼下，A股市场正迎来年度分红的集中落地高峰。

数据显示，目前沪深两市已有近2300家上市公司完成2025年度现金分红，累计派现总额近7000亿元。受此大环境带动，温州板块同样步入分红密集期——正泰电器、冠盛股份、炜冈科技等本地上市企业已陆续完成或即将实施年度派息，市场关注度持续升温。

有上市公司发百亿“红包”

从全国来看，仅6月1日至18日，就有1285家公司集中实施派息，其中中国平安、中国石化、中信银行、兴业银行等公司单笔分红超百亿元。进入6月下旬，分红节奏丝毫未减——6月22日至29日，另有超300家上市公司将陆续派息。

哪家企业分红最大方，成为投资者热议的焦点。以本周为例，中国石油是本周即将完成2025年年度权益分派的上市公司中最“大方”的一家。公告显示，以公司总股本1830.21亿股为基数，每股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利457.55亿元，其中A股部分为404.81亿元。贵州茅台派现规模次于中国石油，公司以总股本扣除回购专用账户股份后的12.50亿股为基数，每股派发现金红利28.02元，共计派发现金红利350.33亿元。若算上此前派发的2025年中期现金红利，整个2025年度，贵州茅台合计派现规模将超过650亿元。其他公司中，陕西煤业、紫金矿业、中远海控等行业龙头均将在本周发放超过60亿元现金红利。

“每年这时候还是有些期待。分红到账，既是对我们这些长期持股者的实在回报，也说明公司经营稳健、现金流充裕。”温州股民顾先生说，“虽然股价有涨有跌，但每年能拿到一笔稳定的现金分红，心里踏实不少。尤其是那些连续多年分红的公司，更让人愿意长期拿着。”

业内专家指出，常态化分红机制正引导市场从短期博弈走向长期价值投资，稳定分红已成为企业经营稳健、发展前景向好的重要信号，A股正形成大、中、小型上市公司共同参与、多赛道广泛覆盖的全新回报生态。

温州个股坚持长期分红

聚焦温州板块，分红落地同样有条不紊。

5月底至6月上旬，正泰电器、伟明环保、冠盛股份、美硕科技、一鸣食品、意华股份、红蜻蜓等温州上市公司率先完成分红流程；6月中下旬，炜冈科技、亚光股份、诚意药业等温州上市公司接连披露2025年度权益分派实施方案，股权登记与红利发放集中在本月下旬。

从每股收益来看，正泰电器、冠盛股份、熊猫乳品同步推出每10股派6元的现金分红方案，位列温州板块现金分红第一梯队。正泰电器以总股本扣除回购专用账户股份后的21.28亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元，合计派发现金红利12.77亿元，派现总额领跑温州板块；冠盛股份以总股本扣除回购专用账户股份后的2.00亿股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利约1.2亿元。

此外，伟明环保采取“10转2股派6元”的组合方案，在同等现金回报之外额外转增股本，以总股本17.10亿股为基数，共派发现金10.26亿元。意华股份以每10股派5元紧随其后；东南电子、炜冈科技、诚意药业也给出了较高比例的派现方案。

拉长时间线不难发现，稳定分红已成为不少温州上市企业传统。据公开信息，正泰电器自上市至2026年中期，累计派现金额约为169.27亿元。此外，正泰电器已制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，明确在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，每年度至少进行一次利润分配，并可进行中期现金分红。此外，森马服饰自上市以来累计分红金额为129.89亿元。这些都充分展现了温州上市公司在回报股东方面的责任感与持续性。

来 源：温州日报

原标题： A股分红兑现进入高峰 哪家上市公司出手最大方？

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com