温州晚报 2026-06-25 09:39:12

近日，货值145万元的9辆整车以“区内直转”模式，在温州综合保税区办结海关相关手续，货物原地完成非保税向保税状态转换，静待发往海外市场。

温州网讯 近日，货值145万元的9辆整车以“区内直转”模式，在温州综合保税区办结海关相关手续，货物原地完成非保税向保税状态转换，静待发往海外市场。这是温州综保区依托“区内直转”监管模式落地的首单整车出口业务，标志着温州综保区在汽车出口领域打通“保税+物流+通关”全链条，为金丽温开放大通道建设注入新动能。

“区内直转”是综合保税区一项便利化监管模式，主要针对区内分类监管货物，支持非保税货物申报转为保税仓储货物，或是保税货物转为非保税货物继续在区内存储。办理相关报关手续后，海关直接完成账册核增核减，无需实货进出卡口，实现监管流程简化、作业效率提升。

“我们开展汽车出口业务以来，由于国际物流运输时间具有不确定性，常常需在综保区内存储等待发运，一直有保税货物与非保税货物状态互转的需求。”完成“区内直转”首单整车出口业务的企业负责人林孝丰说：“此前，企业保税货物和非保税货物状态的转换需要货物实际进出卡口才能实现，新模式下区内直转让车辆在区内完成所有状态转换和通关流程，从仓库到港口仅需短驳运输，真正实现‘即报即放、即装即离’。”

为保障新业务平稳落地，温州海关向企业“点对点”解读监管要求、申报流程等内容，指导企业对照海关监管要求，科学合理设置“待检区”，从物理空间上保障出口作业高效运行。“通过协助企业梳理监控点位布设方案，完善视频监控及相关信息化系统，为后续远程监管奠定基础。”温州海关综保监管科科长陈齐焕说，还安排专人对接业务办理，全流程跟进保障，打通政策落地“最后一公里”，确保整车“区内直转”出口顺利落地。通过“区内直转”模式出口整车，进一步促进综合保税区内物流企业打通内外贸互转，构建起可复制、可推广的汽车出口模式。

来 源：温州晚报

原标题： “区内直转”助力温州综保区首单整车出口落地

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com