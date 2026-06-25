海经区高能级平台攻克创伤止血智能救治难题

温州晚报 2026-06-25 09:39:12

近日，位于海经区的天津大学温州安全（应急）研究院智能生物材料研究室团队取得重磅科研突破，成功研发无线闭环智能止血系统，破解创伤出血救治“发现难、评估难、干预滞后”行业痛点，为复杂场景下创伤出血实时监测与主动精准救治提供全新技术方案。

温州网讯 近日，位于海经区的天津大学温州安全（应急）研究院智能生物材料研究室团队取得重磅科研突破，成功研发无线闭环智能止血系统，破解创伤出血救治“发现难、评估难、干预滞后”行业痛点，为复杂场景下创伤出血实时监测与主动精准救治提供全新技术方案。该成果已刊发于材料科学领域国际顶尖期刊《Advanced Functional Materials》，彰显海经区高能级科创平台医工融合创新硬实力。未来，该无线闭环智能止血系统有望广泛应用于院前转运、灾害事故现场、战创伤救治以及高风险术后出血监护等场景，为创伤患者的连续评估和及时干预提供更为智能、高效的保障。

传统止血材料多依赖被动吸附或压迫，无法及时反馈出血状态，血凝块破裂引发的二次出血往往难以被察觉。针对这一难题，研究院团队推动止血策略从“被动开环”走向“主动闭环”。

据研究团队介绍，此次研发的无线闭环智能止血系统核心在于构建了“实时监测-主动干预-闭环救治”的一体化调控平台。该系统以微控制器为核心，集成了多通道信号采集、温度传感、无线传输和柔性加热模块。其底层材料采用功能化导电冻凝胶网络，当血液渗入该凝胶时，会立即引起电信号变化，系统借此精准识别出血风险并评估失血量；一旦检测到出血，柔性加热片会在短时间内自动升温至止血所需温度，完成快速热止血干预。

为验证系统在极端环境下的可靠性，研究团队模拟了担架转运、救护车颠簸运输、低温和高湿等典型应急救援场景。结果显示，该系统在机械扰动和环境变化下，仍能保持清晰的电信号响应，具备稳定的出血识别能力。在大鼠腹主动脉出血模型测试中，相比传统止血材料，该系统使二次出血量降低超过65%，止血时间缩短超过55%，成功实现了继发性出血的闭环救治。

近年来，该研究院聚焦安全应急与生命健康领域，依托“概念验证—小试—中试—孵化—加速—产业化”全链条创新生态，加速科研成果转化。此次智能止血系统的突破，与该院此前研发的“智能介入止血机器人”及“双层止血海绵”等成果形成矩阵，进一步丰富了创伤急救的技术储备，彰显了新型研发机构服务国家卫生应急体系建设的“海经实力”。

来 源：温州晚报

原标题： 海经区高能级平台 攻克创伤止血智能救治难题

作者 郑毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com