温州晚报 2026-06-25 09:39:12

近日，鹿城区市场监管局创新开展“食安实景对标会”，组织辖区5家养老机构负责人及食品安全员走进小学校园食堂，以跨业态对标学习模式，推动养老机构食堂食品安全管理提质升级。

温州网讯 近日，鹿城区市场监管局创新开展“食安实景对标会”，组织辖区5家养老机构负责人及食品安全员走进小学校园食堂，以跨业态对标学习模式，推动养老机构食堂食品安全管理提质升级。

“一老一小”是食品安全监管的重中之重。以往食品安全交流培训多在同业态之间开展。此次鹿城区市场监管局打破行业壁垒，选取管理规范的学校食堂作为“样板间”，将一套食品安全管理标准跨业态迁移至养老机构。

活动中，学校食堂管理人员带领参训人员走完从食材验收到食品留样的全流程动线，系统讲解各环节日常管理标准做法。鹿城区市场监管局执法人员全程跟进，结合各家养老机构前期检查发现的具体问题，在现场进行“一对一”比对指导，从制度落实、操作规范、硬件设备到台账记录，逐一指出短板、明确改进方向。

来 源：温州晚报

原标题： 鹿城跨业态守护 “一老一小”舌尖安全

记者 陈培培 通讯员 鹿市宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com