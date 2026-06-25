温州晚报 2026-06-25 09:39:12

连日高温，蛇类进入全年活跃高峰期。近期，温州多地接连出现多起五步蛇伤人事件，不少人下地务农、上山采摘杨梅时中招。记者从温州市蛇类研究所获悉，今年五月至今，该所接诊蛇伤患者已超百例。

温州网讯 连日高温，蛇类进入全年活跃高峰期。近期，温州多地接连出现多起五步蛇伤人事件，不少人下地务农、上山采摘杨梅时中招。记者从温州市蛇类研究所获悉，今年五月至今，该所接诊蛇伤患者已超百例。

日前，乐清雁荡山一名药农在田里打理草药“三叶青”时，右手突遭一条五步蛇袭击，随后被紧急送医。

文成一名梅农捡拾断裂杨梅枝时，也遭到潜伏树枝下的一条五步蛇袭击，其手掌被狠狠咬了一口。另有文成西坑镇一名梅农在采摘杨梅时，不慎踩到一条五步蛇，随后被咬。瑞安高楼一名老伯夜晚出门散步踩中五步蛇，左脚被咬伤……

温州市蛇类研究所专家陈俊标介绍，温州丘陵、湿地遍布，生态环境适宜毒蛇繁衍，本地剧毒蛇主要为眼镜蛇、竹叶青、五步蛇（尖吻蝮）。持续高温催生毒蛇频繁出没，五月伤人毒蛇以竹叶青、眼镜蛇为主，进入六月后五步蛇伤人案例激增。

五步蛇携带烈性血循毒素，被咬后伤口会快速肿胀、剧烈疼痛，伴随持续性出血，救治不及时易诱发脏器衰竭。该蛇习惯盘踞一处、不轻易游走，农忙田间极易与人偶遇；且夜间是毒蛇觅食活跃时段，昏暗环境下很难提前察觉。

专家预判，7至9月气温更高，蛇类活动将达到全年峰值，下地劳作、进山采摘，务必手持木棍、锄头来回拨动周边草木，做到“打草惊蛇”，切勿徒手直接拔草、伸手探入灌木丛。

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牢记“八字急救法”

若野外不幸被毒蛇咬伤，牢记“冷静、排毒、冲洗、绑扎”八字急救要点，科学自救：

冷静：切勿狂奔乱跑，防止血液循环加快加速毒液扩散；牢记毒蛇外形、花纹，有条件拍照留存，方便医生快速对症配药；取下受伤肢体戒指、手镯、手表，避免肿胀后难以摘除压迫肢体。

排毒：反复挤压伤口，挤出混有毒液的污血。

冲洗：大量清水持续冲刷伤口；五步蛇咬伤严禁用刀片切开伤口放血，会引发流血不止，加重伤情。

绑扎：利用布条、茅草、绷带，在伤口靠近心脏一侧10至15厘米处包扎，松紧以能伸入一根手指为准，过紧易造成肢体组织坏死。

需要注意的是，以上仅为临时急救手段，简单处理后需立刻前往温州市蛇类研究所或配备对应抗蛇毒血清的医院就诊，切勿拖延、轻信土方偏方，以免错失最佳救治时机。

来 源：温州晚报

原标题： 毒蛇出没频频伤人 牢记“八字急救法”

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com