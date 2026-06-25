平均时速45公里 高速上“龟速”被开罚单

温州晚报 2026-06-25 09:39:13

平均时速45公里，25公里开了33分钟。近日，一辆轿车在高速公路正常路况下低速行驶被温州高速交警查处。

温州网讯 平均时速45公里，25公里开了33分钟。近日，一辆轿车在高速公路正常路况下低速行驶被温州高速交警查处。

昨天，记者从温州市公安局交通管理支队高速六大队获悉，近日，该大队从路面公共视频中发现，一辆白色轿车在辖区高速公路上缓慢行驶，不论是在慢车道或是快车道上，行驶速度明显低于周边车辆的行驶速度，导致后方紧随其后减速行驶的车辆多达十多辆“排队”，严重影响了高速公路的通行秩序，温州高速交警立即安排警力在温州南收费站将该车辆拦下。

驾驶该车的是一名女子。“为什么把你车子拦下来知道吗？”“车速太慢了。”面对民警的询问，违法驾驶员王某称。

经查，王某从鳌江西上高速前往温州南下高速，途中有25公里的路开了33分钟，平均时速只有45公里每小时。

王某声称自己是第一次上高速，不敢踩（油门），平时速度都是很慢的。对于王某在高速公路正常情况下，行驶速度低于规定时速20%以上的违法行为，处以记3分、罚款200元的处罚。

“很多人只知道高速公路有最高车速的限制，却忽略了在高速公路上行驶的车辆还有最低车速的限制，在高速公路上低速行驶的“龟速车”，只会给高速公路行车秩序和道路交通安全带来隐患。”温州市公安局交通管理支队高速六大队三中队民警谢志远介绍，在高速公路上低速行驶，不仅影响高速公路的行车秩序，也降低通行效率，有数据表明，限定时速100公里的高速公路，车辆行驶时速每降低10公里，道路通行效率将随之减少15%，加剧拥堵，低速行驶还会迫使其它车辆从两侧行车道、应急车道超车，致使发生刮擦、追尾事故（概率）上升。另外，低速行驶往往伴随着分心驾驶的行为，驾驶人在开车时拨打电话、回复信息等行为会造成车速下降低速行驶，增加交通事故发生几率。

高速交警提醒，在高速公路上驾驶人一定要严格遵守路面标志标牌的限速行驶，车速太快不安全，同样的车速太慢也可能造成交通事故的发生。

来 源：温州晚报

原标题： 平均时速45公里，25公里开了33分钟 高速上“龟速”被开罚单

记者 王骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com