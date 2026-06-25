温州都市报 2026-06-25 09:36:09

6月25日，计划在北交所上市的温州益坤电气股份有限公司（下称益坤电气）将公布发行结果。招股书显示，益坤电气计划募资近1.3亿元投入到绝缘保护电气系列产品扩产项目和研发中心建设项目。

温州网讯 6月25日，计划在北交所上市的温州益坤电气股份有限公司（下称益坤电气）将公布发行结果。招股书显示，益坤电气计划募资近1.3亿元投入到绝缘保护电气系列产品扩产项目和研发中心建设项目。

30多年前创立于我市平阳的益坤电气，一直专注于轨道交通和电力系统领域绝缘、过电压保护及在线监测综合解决方案，主要产品包括避雷器、绝缘子、熔断器和在线监测装置及系统等。目前，该公司已形成高性能电阻片开发、高强度绝缘材料优化、高精度智能化在线监测与诊断，以及绝缘、过电压保护装备开发四大核心技术平台，并在湖北武汉设有生产基地。招股书显示，益坤电气是国家级“专精特新”小巨人企业，目前已取得专利61项，其中发明专利21项、实用新型专利36项、外观设计专利4项，并还有18项发明专利处于实质审查阶段。

2023年至2025年该公司营收从2.84亿元增长至3.73亿元，同期净利从4175.87万元增长至5907.52万元。

招股书显示，益坤电气由余燕坤创立于1993年12月，目前他和两个儿子余明宣、余敏源直接或间接持有公司54.63%的股份，为公司实际控制人。

从益坤电气的前十大股东看，公司创始人、董事长余燕坤直接持股数不到190万股，占公司总股本的2.6%，为第十大股东，而余明宣、余敏源直接持股数量分别是公司第一大股东和第二大股东，两人的持股数量占公司总股本的41.1%。该公司第三大股东为创投基金温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙），持股975.1万股，占公司总股本的13.39 %。

天眼查显示，成立于2017年的温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙），注册资本3.5亿元，由报喜鸟、温州市基金投资有限公司及一些跟报喜鸟关联的自然人共同出资，其中报喜鸟的出资比例达42%。

来 源：温州都市报

原标题： 温企益坤电气将登陆北交所

计划募资近1.3亿元，用于产品扩产和研发中心建设

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com