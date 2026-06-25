温州今天有局部强对流天气 需防范暴雨次生灾害

温州都市报 2026-06-25 09:37:46

虽说我省已经进入梅雨期，但由于梅雨带的南北摆动，市民并没有感觉到有长时间下雨的天气。不过市气象部门表示，今天我市天气情况就要发生改变了

温州网讯 虽说我省已经进入梅雨期，但由于梅雨带的南北摆动，市民并没有感觉到有长时间下雨的天气。不过市气象部门表示，今天我市天气情况就要发生改变了。此外，西北太平洋上第7号台风“米克拉”与第8号台风“海高斯”继续形成“双台共舞”局面，受其外围环流与梅雨带共同影响，浙闽沿海地区仍需保持警惕。

中雨转小雨，局部中到大雨

闷热感持续

中央气象台监测显示，6月24日8时至25日8时，浙江中南部等地有大到暴雨，部分地区伴有短时强降水，最大小时降雨量可达20至50毫米，局地超过80毫米。

市气象部门给出的具体预报为：25日中雨转小雨，气温23～30℃；26日多云，气温23～31℃；27日多云转小雨，气温21～29℃。未来几天最高气温虽未达高温线，但湿度较大，体感闷热。

需要注意的是，虽说今天是中雨转小雨，但是局部地区会有中到大雨，有雷雨的地方可伴有雷电、短时暴雨等强对流天气。相关部门提醒，市民应避免前往山区、河道等危险地带，同时要注意防范城市积涝、小流域山洪、地质灾害等暴雨次生灾害。

双台风一个逼近琉球

一个对我国无影响

据中央气象台消息，台风“米克拉”于24日早晨由强台风级减弱为台风级，中心附近最大风力13级（40米/秒）。预计“米克拉”将以每小时10至15公里的速度向偏北方向移动，强度逐渐减弱，向琉球群岛靠近，并逐渐转向东北方向移动，未来趋向日本南部沿海。据预测，台风“米克拉”将于25日至26日通过琉球本岛附近海域。受其影响，巴士海峡、台湾以东洋面、东海东南部海域将有6至8级、阵风9至10级的大风。

另一台风“海高斯”于6月23日上午生成，目前为热带风暴级，中心附近最大风力8级（18米/秒）。预计“海高斯”将以每小时20至25公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，26日夜间开始转向东北方向移动，逐渐趋向日本以东洋面，未来对我国海域无影响。尽管双台风均未直接登陆我国，但受其外围环流与梅雨带共同作用，使浙闽沿海地区风雨持续。

市气象部门建议，市民近期出行务必随身携带雨具，减少雷雨时段外出；居家注意通风防潮，防止霉菌滋生；尽管气温不高，但湿度大体感闷热，需注意防暑降温。近期天气形势变化较快，市民和相关部门需密切关注最新预报预警信号，及时做好防范应对工作。

来 源：温州都市报

原标题： 受双台风外围环流与梅雨带共同作用，浙闽沿海地区风雨持续

我市今天有局部强对流天气 需防范暴雨次生灾害

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com