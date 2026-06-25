“南哥”归来央视直播 2026浙BA揭幕战周五19：30打响

温州都市报 2026-06-25 09:38:57

6月26日19：30，2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）将在苍南县体育中心重燃战火。揭幕战由“南哥”苍南队主场迎战龙港队，中央电视台将再次对本场比赛进行现场直播。

温州网讯 6月26日19：30，2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）将在苍南县体育中心重燃战火。揭幕战由“南哥”苍南队主场迎战龙港队，中央电视台将再次对本场比赛进行现场直播。

去年，苍南队在这片赛场创造了多项历史：不仅是首支击败市联队的县级队伍，更成为首个引入央视直播的县级赛区。该场直播中，央视配备了CBA级别的60余人转播团队与11台高清机位，全网观看量超880万人次，电视端收视率跻身全国第九。那一夜，“南哥”这个亲切且霸气的名号响彻全国。

本届赛事全面升级，省级争霸赛队伍从22支扩容至28支，但苍南队依旧是焦点之一。“南哥”不仅是球队的代号，更已升华为苍南的城市精神符号。新赛季战鼓再响，苍南球迷早已蓄势待发，准备再次用橙色浪潮填满球馆。

本场揭幕战，不仅是苍南队向新赛季冠军发起冲击的起点，更是“南哥”精神通过央视镜头再一次向全国展示的窗口。

新赛季的苍南队已从阵容到状态全面升级。休赛期，球队核心骨架保持稳定，上一届斩获“温州王”、闯入全省八强的主力柳杨杰、王正尧、陈允龙悉数留队，三人还凭借赛季表现入选了首届浙BA全明星赛。在此基础上，球队重磅引入林开夏、黄敬佳、刘欢等多名实力新援，内线高度、突破速度与三分火力得到针对性补强。

阵容厚度的提升在近期热身赛中已见成效——苍南队先后战胜苏州大学、厦门大学两支高校劲旅，以及诸暨、永康、富阳等多支上届浙BA八强队伍。6月21日，在对阵CUBA老牌豪门浙江大学男篮队一役，苍南队虽然以64：78惜败，但全队在第三节一度将分差迫近至6分，展现出与顶尖强队掰手腕的韧性。

来 源：温州都市报

原标题： 2026浙BA揭幕战周五19：30打响

“南哥”归来 央视直播

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com