温州发布 2026-06-25 10:00:27

6月23日，市委副书记、市长张文杰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，围绕项目招引落地这一主题，与企业、商协会代表面对面交流、实打实解难。

6月23日，市委副书记、市长张文杰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，围绕项目招引落地这一主题，与企业、商协会代表面对面交流、实打实解难。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，坚持企业“第一视角”，善于换位思考，强化靠前服务，持续优化营商环境，精心做好招商引资“后半篇文章”，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范注入强劲动能。

会上，来自绿色能源、生态农业、商业贸易、数字经济等领域的6位企业、商协会代表，详细汇报招商引资项目进展情况，并反映实际困难、提出相关诉求。张文杰认真听、仔细记，与市直部门和属地政府现场研究解决方案、逐一予以回应，并要求进一步做好梳理和跟进，确保每一个诉求有回应、有着落。

张文杰指出，招商引资项目能否顺利落地、早日投产，不仅关乎企业切身利益，更直接检验地方营商环境建设的成色。要践行体己之心，增强“马上就办”的思想自觉，强化有解思维，主动高效服务，精准有效破难，持续助企降本增效。要坚持关口前移，做实项目前期，把牢政策界限，强化要素保障，切实提高项目落地效率。要加强精诚合作，筑牢政府诚信之基，严格合同履约管理，在政企同向同行、携手共进中推动高质量发展行稳致远。

副市长陈宽参加活动。

来 源：温州发布

原标题： “两个健康”直通车举行项目招引专场

记者：缪眎眎 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com