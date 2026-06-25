温州市委党校 2026-06-25 10:46:00

今年蓝皮书最大的变化，是从“年度出版物”升级为“年度智库工程”，从“成果展示”升级为“咨政服务”，从“记录温州”进一步走向“解释温州”。

温州网讯（通讯员 陈春柳） 6月25日上午，由社会科学文献出版社与温州市委党校合办的2026温州蓝皮书新书发布会暨区域高质量发展研讨会在温州举行。《2026年温州经济社会形势分析与预测》由温州市委党校与中国社科院专家共同主编，社会科学文献出版社出版，系统总结2025年温州经济社会发展情况，分析当前面临的问题与挑战，并对2026年及更长时期发展趋势作出研判。

2026温州蓝皮书认为，2025年是温州城市发展能级跃升的关键节点。温州迈入“万亿城市”新阶段，标志着城市发展进入新的坐标系。未来温州不仅要继续做大经济总量，更要围绕城市能级、产业结构、创新能力、公共服务和治理水平实现系统跃升。

蓝皮书指出，2025年温州经济社会发展呈现出总体实力跃升、创新驱动深化、改革开放推进、“强城行动”牵引作用明显、城乡协调发展稳步推进等特点。同时，温州仍面临需求恢复、投资动能、财政协调、社会保障和公共资源配置等方面的压力与挑战。

展望2026年，蓝皮书认为，温州经济大概率将保持韧性和稳定运行，进入从高速增长向高质量发展加速转换的关键阶段。

围绕下一步发展，蓝皮书建议，温州要坚持系统思维，锚定稳预期、扩内需、培育新质生产力、重塑产业体系等重点任务，加快建设创新温州，推进新一轮“强城行动”，建设共同富裕示范区市域样板，做强“一圈一极一中心”，确保“十五五”良好开局。

与往年相比，今年蓝皮书在编撰机制、成果转化和平台建设上实现了新的升级。蓝皮书工作不再只是完成“一本书”，而是初步形成“一个平台、一支队伍、一批课题、一本皮书、一组内参”的“五个一”成果体系，即依托区域发展研究中心这一平台，集聚特约研究员队伍，组织数十项委托课题，形成年度蓝皮书成果，并同步转化为一组咨政内参，十多篇成果获得省市领导批示或被有关部门参考采用。

多位专家对2026温州蓝皮书给予肯定。知名经济学家、中国财政科学研究所原所长贾康认为，从“温州模式”的先行先试，到“万亿城市”的动能重塑，温州蓝皮书通过对区域经济的年度观察，为制度创新引领地方高质量发展提供了重要实践启示。国务院发展研究中心《中国经济报告》原总编辑张剑荆指出，2026温州蓝皮书视野开阔，问题意识强，政策建议务实。报告高度重视人工智能对经济社会各领域的赋能作用，介绍了温州的一些做法和设想，对其他地区有借鉴意义。浙江大学经济学院经济学系主任叶建亮教授认为，本书以详实的数据、严谨的体例、清晰的观点，对2026年以及更长时期的发展进行了预测与展望，是研究温州地方经济社会发展不可或缺的重要参考资料。浙江省委党校公共管理教研部主任陈宏彩教授认为，2026温州蓝皮书的记录与解读，充分彰显了温州这座浙江“第三极”和“万亿之城”，在民营经济转型、城乡融合发展等领域的积极探索，这为浙江乃至全国的高质量发展提供了难能可贵的地方实践样本。

据悉，今年是温州蓝皮书连续出版的第十九年，也是第十九本。2008年以来，温州蓝皮书始终坚持用数据观察温州、用研究理解温州、用咨政服务温州，已成为温州社科界、党校系统、高校院所、政府部门和实践一线共同参与的重要年度研究品牌。温州因此成为全国编撰发布蓝皮书最早、最多的地市级城市，温州市委党校也成为编纂发布蓝皮书最早、最多的地市级党校。

来 源：温州市委党校

原标题： 2026温州蓝皮书新书发布会暨区域高质量发展研讨会在温州举行

本文转自：温州新闻网 66wz.com