新华网 2026-06-25 10:20:01

24日，美国和巴基斯坦官员均表示，美伊技术性谈判将于本月底继续。当天，美国总统特朗普在接受采访时强调，美方人员将参与国际原子能机构对伊朗核设施的核查行动。伊方则表示，伊朗目前没有允许国际原子能机构进入遭袭核设施和核材料区域的计划。

24日，美国和巴基斯坦官员均表示，美伊技术性谈判将于本月底继续。当天，美国总统特朗普在接受采访时强调，美方人员将参与国际原子能机构对伊朗核设施的核查行动。伊方则表示，伊朗目前没有允许国际原子能机构进入遭袭核设施和核材料区域的计划。

6月22日，在瑞士比尔根山，安保人员在谈判会场附近执勤。新华社记者 连漪 摄

鲁比奥：美伊技术性谈判将于月底恢复

美国国务卿鲁比奥24日在科威特城表示，美国和伊朗之间的技术性谈判将于本月底恢复，谈判很可能在瑞士举行。

鲁比奥在结束访问科威特、前往巴林前对媒体记者表示，美国在涉伊朗问题的处理上不会损害海湾地区盟友的安全。“我们将与海湾地区的伙伴完全保持一致。”

当天早些时候，巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比说，美国和伊朗的技术性谈判将于本月30日继续。巴基斯坦和卡塔尔的技术团队将在未来几周继续与美伊技术团队保持密切接触，确保有效落实此前美伊签署的谅解备忘录。

特朗普：美方将参与国际原子能机构对伊朗核查行动

美国总统特朗普24日接受美国福克斯新闻频道采访时说，美方人员将参与国际原子能机构对伊朗核设施的核查行动。

针对伊朗方面称目前没有允许国际原子能机构进入遭袭核设施的计划，特朗普回应说，“他们会达成协议，将其写成书面文件，随后又会出尔反尔，声称那并非事实”。

特朗普表示：“他们已经同意了，同意核查人员进入。”他还说，并不急于让核查人员立即进驻伊朗。

伊朗外交部副部长加里巴巴迪24日在社交媒体发文表示，有关伊朗遭袭核设施及核材料核查的议题，只有在最终协议框架内、且对方切实终止所有制裁的前提下，方可进行讨论和定夺。伊朗目前没有允许国际原子能机构进入遭袭核设施和核材料区域的计划。

以色列袭击黎巴嫩南部致2人死亡

据黎巴嫩国家通讯社24日报道，一辆行驶中的汽车在黎南部奈拜提耶市附近遭以色列军队袭击，造成2人死亡。

黎巴嫩安全部门消息人士向新华社记者透露，以军无人机向该汽车发射了一枚导弹，造成车内2人当场死亡。

袭击发生后，黎巴嫩军队和安全部队封锁现场，遇难者遗体被运往奈拜提耶市一家医院。

来 源：新华网

原标题： 美伊谈判月底继续 围绕对伊核查各执一词

记者：尹炣、施春、曹昌浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com