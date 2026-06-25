新华网 2026-06-25 10:20:01

中国气象局24日在日内瓦参加世界气象组织执行理事会第80次届会期间，宣布设立“妈祖”奖学金，助力全球气象防灾减灾和可持续发展。

中国气象局24日在日内瓦参加世界气象组织执行理事会第80次届会期间，宣布设立“妈祖”奖学金，助力全球气象防灾减灾和可持续发展。

这是2025年9月17日在瑞士日内瓦世界气象组织总部拍摄的世界气象组织旗帜。新华社记者 连漪 摄

此举旨在搭建气象国际合作长效激励平台，广泛汇聚国际气象人才与项目资源，构建互联互通、共建共享的全球合作网络，联合探索全民早期预警中国方案“妈祖（MAZU）”全球推广应用的最佳路径，助力全球气象防灾减灾和可持续发展。

该奖学金启动资金来源于中国工程院院士许健民全额捐赠他荣获的第70届国际气象组织（IMO）奖奖金，总额1万瑞士法郎。

据介绍，“妈祖”奖学金主要面向“一带一路”来华气象访问学者以及发展中国家气象水文一线工作者，重点表彰在气象跨境技术交流、全球早期预警能力提升、全民早期预警中国方案“妈祖（MAZU）”本地化落地推广等方面取得卓越成果的从业人员。

我国积极响应联合国全民早期预警倡议，去年发布全民早期预警中国方案“妈祖（MAZU）”，目前该方案已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛、吉布提等7个国家落地应用，支持全球40多个国家“云”上应用；配套技术培训覆盖全球近百个发展中国家，累计培训逾千名一线气象业务人员，在暴雨、热浪、冰湖溃决等突发气象及次生灾害预警中成效突出。

来 源：新华网

原标题： 中国气象局宣布设立“妈祖”奖学金

记者 王露 马汝轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com