新华网 2026-06-25 10:20:00

欧洲飞机制造商空中客车公司23日说，该公司将对阿联酋航空公司和澳大利亚澳洲航空公司旗下16架A380型客机进行检查，原因是技术人员在一次例行维护检查中，发现一架A380客机的机翼关键部件出现裂纹。

欧洲飞机制造商空中客车公司23日说，该公司将对阿联酋航空公司和澳大利亚澳洲航空公司旗下16架A380型客机进行检查，原因是技术人员在一次例行维护检查中，发现一架A380客机的机翼关键部件出现裂纹。

2017年6月19日，在法国巴黎近郊的布尔歇机场，空中客车公司的A380客机参加飞行展示。新华社记者陈益宸摄

空客说，在欧盟航空安全局要求的一次例行检查中，技术人员发现一架A380的机翼翼梁结构有裂纹，该结构承担飞机的大部分气动载荷，裂纹“可能减少机翼的结构完整性”。

空客说，该公司已经找到与上述“问题客机”同一批生产的所有A380客机，将对其中5架立即检查，对另外11架稍后检查。这16架客机中，15架由阿联酋航空运营，1架由澳洲航空运营。

据法新社报道，阿联酋航空拥有全球最大的A380机队。该机型可搭载500多名乘客，2005年首航，2007年开始商业飞行，但因销量不佳，2021年停产。

A380型客机此前出现过与机翼相关的问题。2012年，欧洲航空安全局在检查中发现连接A380型客机机翼蒙皮和内部翼肋的支架出现裂纹。空客后来通过更改设计解决了这一问题。

来 源：新华网

原标题： 机翼出现裂纹 空客紧急检查16架A380客机

作者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com