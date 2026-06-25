新华网 2026-06-25 10:20:01

国际奥委会24日宣布将设立奥运选手补助金，给每名奥运选手发放1万美元的津贴。该政策从2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会开始生效。这是奥运史上首次面向所有参赛运动员直接发放补助。

国际奥委会24日宣布将设立奥运选手补助金，给每名奥运选手发放1万美元的津贴。该政策从2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会开始生效。这是奥运史上首次面向所有参赛运动员直接发放补助。

国际奥委会运动员委员会主席保罗·加索尔在当天举行的国际奥委会第146次全会上表示，已为每个奥运周期预留1.4亿美元基金，预计每个奥运周期约有14000名奥运选手有条件申请。

图片来自国际奥委会官网

加索尔强调，这项补助面向每一位奥运选手，而不仅是奖牌得主或特定国家和地区的运动员。他说：“每个运动员的历程各不相同，但每位奥运选手都为站上奥运舞台做出了巨大牺牲。这不是奖金，而是对成为奥运选手经历的认可。”

近年来，要求为奥运选手发放奖金的呼声日益高涨。国际奥委会此举正是在这一背景下作出的。国际奥委会主席考文垂表示，这是多年来的共同愿望，她为此刻的实现感到自豪。

根据规定，自2026年米兰冬奥会起，所有注册奥运选手均有资格申请，但不包括青奥会选手。申请者须无兴奋剂违规记录，且未违反国际奥委会道德准则、参赛条件或奥林匹克宪章。补助金将通过各国家和地区奥委会发放，若选手自愿放弃申请，相应配额将留存在基金中惠及后来者。国际奥委会同时明确，这笔新增补助不会削减现有对各国家和地区奥委会、国际单项体育联合会、奥运会组委会以及奥林匹克团结基金的支持资金。

目前，国际奥委会正着手制订申请和发放细则，计划在今年年底前开放2026年冬奥会选手的申请通道，首批补助金预计于2027年发放。这一举措被纳入考文垂自2025年上任以来推动的“适应未来”改革框架，旨在以新的方式为运动员提供长期支持。

来 源：新华网

原标题： 奥运史上首次：国际奥委会将向奥运选手发放津贴

本文转自：温州新闻网 66wz.com