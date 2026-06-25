新华网 2026-06-25 10:16:11

这是自1973年《战争权力法》通过以来，国会两院首次通过共同决议要求总统撤回参与敌对行动的美军。尽管这项决议很大程度上只具象征意义，但对于在共和党内获得近乎一致支持的特朗普而言，这仍是一次挫败。

随着4名共和党人“反水”，美国国会参议院23日以50票赞成、48票反对的表决结果，通过一项已获众议院批准、旨在限制总统战争权力的共同决议，要求总统特朗普结束对伊朗的军事行动，并在今后试图对伊朗动武前必须寻求国会授权。

媒体评论说，这是自1973年《战争权力法》通过以来，国会两院首次通过共同决议要求总统撤回参与敌对行动的美军。尽管这项决议很大程度上只具象征意义，但对于在共和党内获得近乎一致支持的特朗普而言，这仍是一次挫败。

这是6月7日拍摄的美国首都华盛顿国会大厦和交通标志。新华社记者李睿摄

裂痕

共和党籍参议员兰德·保罗、莉萨·穆尔科斯基、苏珊·科林斯、比尔·卡西迪投赞成票；一名民主党人投反对票；先前多次对同类决议投反对票的共和党人戴夫·麦科米克和米奇·麦康奈尔缺席表决，决议在共和党占优的参议院获得通过。美国《华盛顿邮报》说，这一表决结果成为特朗普开启第二个总统任期以来与本党控制的参议院之间最大裂痕之一。

共和党同样占优的众议院本月3日以215票赞成、208票反对的结果通过这项决议时，也有4名共和党人“反水”。《国会山》日报说，数月来，越来越多共和党人支持国会通过决议要求特朗普结束对伊朗军事行动。

在特朗普第一个任期，国会于2019年和2020年各通过一项联合决议，分别要求特朗普结束美国对也门内战的军事介入和在美方暗杀伊朗伊斯兰革命卫队高级将领卡西姆·苏莱曼尼后不得对伊朗采取进一步军事行动，但这两项决议均被特朗普否决。这次国会两院通过的是共同决议，特朗普无需签署也无权否决。只是，共同决议不具法律强制力。

一些美国媒体指出，这项共同决议的通过更具象征意义，反映出包括部分共和党人在内的国会议员对特朗普的战争策略不满。一名白宫官员称，这项决议“无足轻重”。不过，美国媒体预计特朗普仍可能作出愤怒反应。本月初众议院表决后，特朗普在社交媒体上猛烈抨击4名投赞成票的共和党籍众议员。

信号

美国里士满大学法学专家卡尔·托比亚斯认为，国会两院通过这项共同决议是“非常重要”的进展，尤其在11月中期选举临近、特朗普不断扩张行政权力的背景下，向他发出了强烈的政治信号。

民主党籍参议员蒂姆·凯恩多次带头寻求限制特朗普的战争权力，认为这项共同决议“有分量”。他表示，美伊达成谅解备忘录并开始后续谈判，并没有降低这项决议的紧迫性和必要性，因为特朗普仍可能随时决定再次对伊朗动武。特朗普21日在社交媒体发文威胁称，伊朗必须立即停止在黎巴嫩的所谓“代理人”行动，否则将再次对伊朗发起打击，“而且会更猛烈”。该言论引发正在瑞士与美国谈判的伊朗代表团离席抗议。

只是，美国国会要求特朗普结束这场“非法的战争”，理由并不涉及战争性质、是否违反国际法、是否突破最基本的国际道义底线，而是因为特朗普绕开国会对伊朗动武，且未能实现其所谓“几大目标”，却反噬自身。

凯恩说，参众两院用这项决议表明，“这场没有获得我们授权的战争是非法的”。他上周对媒体表示，如果特朗普试图再次对伊朗动武，国会必须参与决策。

民主党籍参议员亚当·希夫在社交媒体发文说，特朗普政府“没有向国会或美国民众说明情况，就发动这场非法的战争。几个月来，我们看到（中东）地区陷入混乱，开战的目标和理由一变再变，（美国）汽油和商品价格急剧上涨，13名美国军人丧生……”

参议院民主党领袖查克·舒默表示，美国人为“特朗普的历史性重大错误”付出了代价，这场战事将被作为“美国对外政策史上最糟糕的军事行动之一载入史书”。

来 源：新华网

原标题： 50多年来 美国会两院首次对总统战争权力说“不”

作者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com