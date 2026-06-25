发动伊朗战事，谁获利谁买单？——起底美国“战争生意经”

新华网 2026-06-25 10:18:17

如今，伊朗战事暂告段落，各国专家开始复盘各方利弊得失。菲律宾观察人士里戈韦托·蒂格劳给出了答案之一：战争对于美国，向来是“一门利润丰厚，且称得上最有利可图的好生意”。

“美国国防部需800亿美元‘填平’伊朗战事成本及相关费用”“战事总花销或达500亿至1000亿美元”“美国消费者为战事负担超600亿美元”……多家美国媒体和机构近期接连披露“天价账单”，引发国际舆论哗然。

在这些“烧钱”数字的背后，是谁在默默买单？巨额军费流转之下，又是谁借硝烟大发横财？

从战场武器消耗到资本市场红利，从国防预算膨胀到军工订单激增——美国的“战争生意”链条，在这场中东战事中再次清晰显现。军工复合体在高度制度化的“利益驱动”下，疯狂收割美国百姓乃至全世界的财富。

如今，伊朗战事暂告段落，各国专家开始复盘各方利弊得失。菲律宾观察人士里戈韦托·蒂格劳给出了答案之一：战争对于美国，向来是“一门利润丰厚，且称得上最有利可图的好生意”。

2026年4月2日，美国海军“福特”号核动力航母离开克罗地亚斯普利特港。新华社发（Pixsell图片社/兹沃尼米尔摄）

钱去哪了

美国对伊军事行动的花费去哪了？在战事中，美国军工企业的牟利路径清晰展现：战场消耗，迅速转化为军火订单和资本回报；政府军费不断膨胀，反哺军工企业；在这一循环下，战争逐渐演变成一种“战火生意机制”。

伊朗战事爆发以来，美国军火商正“大赚特赚”。

高价值武器密集消耗，导致军工企业“补库存”订单激增。据美国国防部内部估计和国会官员透露，美方在战事中使用了1200多枚单价400万美元的“爱国者”拦截导弹、1000多枚单价360万美元的“战斧”巡航导弹等。

美国总统特朗普3月初曾召集洛克希德-马丁等主要国防承包商高管，要求“尽快补齐库存”。美国国防部也陆续给出多份大额军工订单，包括一项总价值最高可达200亿美元的人工智能项目。

2026年5月1日，美国总统特朗普走向首都华盛顿白宫南草坪。新华社发（李源清摄）

战事持续、开支飙升，五角大楼索要更多军费。美国国防部在战事初期就向国会申请超2000亿美元的对伊军事行动专项拨款。哈佛大学肯尼迪学院公共财政专家琳达·比尔姆斯测算，美国对伊行动最终总成本“至少为1万亿美元”。

在“消耗—补量—扩产”循环驱动下，美国军费支出嵌入一套可持续运转的利益链条。美国布朗大学“战争成本核算”项目数据显示，2020年至2024年美国企业从国防部所获订单总额达2.4万亿美元，约占国防部同期可自由支配开支的54%。2025年五角大楼将2026财年国防预算上调至1.01万亿美元，再创历史新高。

金融市场早已熟悉这一链条。就在美国对伊朗发动空袭首日，美国三大军火巨头洛克希德-马丁、雷神母公司RTX、诺斯罗普·格鲁曼公司的股价普遍上涨4%至6%，为这些企业股东总计带来约250亿至300亿美元的账面收益。随着战火延烧，这些企业的股价持续走高，洛克希德-马丁股价的年内涨幅一度接近40%。

美国昆西治国方略研究所专家本·弗里曼指出，伊朗战事对军火商而言就是一场“生意”，对美国政府则是扩军“催化剂”。用美国共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆的话说，这是“绝佳投资”。

谁是“赢家”

回顾美国历史，“战争生意”背后的核心推手，是美国人所熟知的“军工复合体”。不少研究指出，这一庞大利益集团通过编织政商网络、介入安全决策、渲染外部威胁等方式，放大军备需求，使战争变为“越打越赚钱”的“生财机器”。

二战期间，时任美国总统富兰克林·罗斯福以国防战略需求为由塑造了美国军工产业：政府在全美投资设厂，雇佣私人承包商运营，用军事开支创造就业和税收。军工生产逐渐成为多地经济命脉，这为国防预算与军工企业绑定奠定基础。

随后的美苏争霸使这种模式常态化，美国政府越发依赖军工企业维持军事优势。资料显示，冷战期间美国国防支出达10万亿美元，军工行业借此蓬勃发展。

华盛顿大学政治学副教授丽贝卡·索普在其著作《美利坚战争国》中评述，地区经济发展依赖军工生产，政客为争取地区选票而强化了对军事霸权和对外干预的“意识形态承诺”，继而塑造了美国“长期备战”的军事工业体系。

在这一体系中，军方、军工企业和政客结成特殊利益集团——军工复合体，成为“战争生意”的操盘手。美国杜克大学荣誉教授亚历克斯·罗兰认定，这种利益结合在塑造美国安全政策时，会让其特殊利益优先于国家整体利益。

数十年来，军工复合体不断推动企业利益、国防预算与政策制定相互交织，把“战争生意”机制化：一方面通过军工项目、政治献金和游说团体与政客实现利益捆绑；另一方面借助政客和媒体妖魔化其他国家，夸大“安全威胁”，煽动选民情绪，以确保军费预算维持高位。

这一复合体的重要“粘合剂”之一是政商“旋转门”——军政高层卸任后进入军工企业担任要职，企业人员通过“旋转门”进入政府。这使得政府从军工企业利益出发制定国防政策，让政客和企业共同得利。昆西治国方略研究所的资料显示，2018至2023年间退休的32名美军四星上将中，有26人进入军工企业。

2026年3月7日，人们在美国纽约参加集会游行，抗议美国和以色列对伊朗发动军事打击。新华社记者张凤国摄

出兵阿富汗，入侵伊拉克，空袭利比亚，干涉叙利亚……进入21世纪，美国军工复合体的“战火生意”接连不断。而早在上世纪90年代，美国一场军工承包商大会的主持人就曾公然“感谢”海湾战争爆发，因为这意味着数十亿美元的军工订单。

英国“对武装暴力采取行动”组织的文章一语道破：对美国而言，“战争即是生意”，军工复合体正是“无尽冲突的真正赢家”。

谁来买单

美国学者认为，在伊朗战事等对外军事行动高额开销的背后，有一套由政府与军工企业共同塑造的“利益保障系统”，监管与问责机制形同虚设。

表面上，美国有国会、政府问责局等监督机构。但现实中，国防部高达数万亿美元的防务开支账目，一直以“国家安全”为由充满暗箱操作，审计连年不达标。利益网络与链条盘根错节之下，巨额军费早已是一笔笔“糊涂账”。

美国国防部近期曝出“龙虾门”丑闻。美国非政府组织“公开账目”揭露，五角大楼在2025年9月即上一财年收官之际，集中花掉934亿美元，不仅豪掷近900万美元采购阿拉斯加帝王蟹和龙虾尾，还购入单价1.2万美元的三层水果篮架、单价近10万美元的高端钢琴，创下自2008年以来美国联邦机构单月支出最高纪录。

这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄

从2018到2025财年，五角大楼连续8个财年未能通过年度审计。在2025财年审计中，审计人员发现26项“重大缺陷”。路透社认为，美国国防部财务体系或已严重失控，“存在系统性故障”。

美国高额的战争成本，“养肥”了军工企业。那么，这些费用由谁来买单？

美国纳税人是逃不掉的。据美国穆迪分析公司测算，伊朗战事已使美国民众在缴税与日常消费上累计损失约1320亿美元，且损失仍在持续增加。美国国家公共电台援引美国能源信息署的数据披露，在油价高峰期，美国人每天需额外承担超5亿美元的燃油开销。

这是2026年5月8日在美国纽约拍摄的油价牌。新华社记者张凤国摄

美国媒体和智库还给五角大楼申请的2000亿美元军费算过一笔账：这些钱可以堵上美国一年一半以上的基建资金缺口，可以把美国全国的校舍翻新两遍，可以让成千上万美国老年人不用再为医保担忧……

为美国军工复合体买单的，还有美国的“盟友”。据媒体披露，美国国务院3月19日批准对阿联酋、科威特和约旦总价值约165亿美元的军售计划，包括雷达、反无人机系统等装备；5月1日又批准总额257亿美元的防空系统拦截弹等军售，涉及科威特、阿联酋和巴林，这其中约170亿美元未做“官宣”。

制造安全焦虑，点燃地区战火，然后再向地区卖军火，收割盟友财富——这就是美国海外战争的“同盟账本”。

战争的“扭曲收益激励”，让美国在穷兵黩武的道路上停不下来。英国金斯顿大学教授贾甘纳达·塔姆瓦达等多名学者指出，战争为美国特定群体带来巨大利益，但往往正是这群人有能力影响战争走向，而战火的破坏性并不在这些人的考虑中。

正如美国“媒介”网站文章所说，美国政策制定长期被“战争经济的恒久需求”裹挟，战争已成为美国攫取财富、维系经济运转与全球影响力的“核心组件”。（漫画：眭黎曦、袁月明）

来 源：新华网

原标题： 发动伊朗战事，谁获利谁买单？——起底美国“战争生意经”

记者 马倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com