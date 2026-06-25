鹿城区委书记张崇波与政协委员面商重点提案办理 提速打造人工智能创新发展先行区

鹿城发布 2026-06-25 10:38:00

6月24日，鹿城区委书记张崇波参加“关于打造‘AI＋’鹿城特色现代化产业体系 推进人工智能创新发展先行区建设”重点提案办理面商会。

6月24日，鹿城区委书记张崇波参加“关于打造‘AI＋’鹿城特色现代化产业体系 推进人工智能创新发展先行区建设”重点提案办理面商会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述和考察浙江重要讲话精神，锚定温州加快打造“AI示范应用第一城”目标，下好“AI+”先手棋，以“智变”引育“质变”，提速打造人工智能创新发展先行区，为鹿城加快建设“一区三地五城”贡献政协最强音。

鹿城区政协主席周基斌主持会议，鹿城区领导叶小剑、金龙伟参加。提案由鹿城区政协委员胡亮提出，围绕人工智能创新发展提出对策建议。鹿城区智能谷发展服务中心作为提案主办单位现场答复办理进展、逐条回应提案关切。鹿城区政协委员作协商发言，相关部门逐一予以回应。

张崇波指出，此次面商选题靶向精准、建言掷地有声，生动诠释了政协委员与党委政府同频共振、与发展大局同向发力的使命担当。鹿城区委区政府将虚心纳谏、深耕笃行，全力推动协商良策从“规划蓝图”加速转化为“发展实景”。

张崇波强调，要把握机遇，全力推进中国智能谷建设，依托省级通用人工智能未来产业先导区、省级数字经济产业园等，紧扣全市“一港五谷”战略布局，深入实施人工智能“六大倍增”行动，聚焦应用场景打造、推进垂类模型再造、做实人工智能服务，加速构建“一器一园一会一赛一展”产业格局。要树牢标杆，聚力打造AI示范应用高地，围绕全市12个重点领域的场景应用，聚焦研发设计、柔性生产、检测检验等关键环节，持续深化“AI+制造”“AI+文化”“AI+未来人居”等应用场景，加速培育“十大AI应用社区”。要加强保障，全力营造AI特色产业生态，积极融入全市万卡算力集群建设，夯实算力底座，加快构建“四个最”创新生态，用好“三券一贷”等政策工具，完善“引育用留”人才服务体系，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”金字招牌，200万方人工智能大孵化空间，全力打造“在温州看见创新中国”的第一窗口。

张崇波希望鹿城区政协和广大政协委员继续当好“智能团”“招商员”“监督员”，围绕科技创新、产业转型、营商环境再造等核心工作精准施策、建言献策，链接更多优质项目、高端人才、创新资源，常态化开展监督视察、跟踪问效，以建言“含智量”提升发展“含金量”。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波与政协委员面商重点提案办理 提速打造人工智能创新发展先行区

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com