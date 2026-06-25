泰顺发布 2026-06-25 10:55:51

6月24日，泰顺县委更高水平法治泰顺建设推进会召开。泰顺县委书记张银贵出席并讲话。

6月24日，泰顺县委更高水平法治泰顺建设推进会召开。泰顺县委书记张银贵出席并讲话，强调要全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，认真落实省委省政府、市委市政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，以攻坚克难的锐气、真抓实干的担当，扎实推进更高水平法治泰顺建设，为深入实施“1611”登峰行动、加快建设“两区两高地”提供坚实法治支撑。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰等出席会议。

会上，泰顺县委依法治县办汇报法治泰顺建设工作情况，有关单位负责同志汇报法治建设第一责任人职责履行情况。

张银贵指出，去年以来，泰顺县上下一体推进法治泰顺、法治政府、法治社会建设，依法行政水平稳步提升，法治营商环境不断优化，特色法治品牌持续擦亮，法治工作取得扎实成效。今年是“十五五”的开局之年，也是法治浙江、法治温州建设20周年，做好法治建设工作意义重大、责任重大。全县上下要坚持以习近平法治思想为指导，认真贯彻省委、市委部署要求，推动法治泰顺建设不断取得新成效。

张银贵强调，要强化政治引领，坚定扛起法治建设使命担当。牢牢把握公平正义这一法治核心价值追求，习惯和善于运用法治方式破解难题，扎实推动全面建设法治泰顺生动实践，为全县高质量发展提供法治保障和稳定环境。要聚焦发展大局，扎实推动营商环境提质增效。牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，将法治服务精准嵌入产业发展、项目建设、招商引资、企业服务全链条，依法平等保护各类市场主体的合法权益，持续开展规范涉企行政执法专项行动，不断夯实法治支撑、维护市场秩序、规范涉企执法，全力营造稳定、公平、透明、可预期的法治环境。要深化依法行政，持续提升法治政府建设水平。加强法律知识学习，全面熟悉各领域法律政策，在工作中更加注重依法依规办事，做好重大决策把关审查，提升执法司法公信力，推进行政争议实质化解，从源头上杜绝政府违法行为。要践行司法为民，全面筑牢法治社会坚实根基。把维护人民群众合法权益作为出发点和落脚点，进一步加强法律服务供给、基层依法治理、全民普法教育，让法治温度可感可及。

张银贵强调，法治泰顺建设是一项系统工程，要把加强党的全面领导贯穿法治建设全过程各方面，各单位“一把手”要认真履行法治建设第一责任人职责，持续健全法治督察全链条工作流程，加大法治人才队伍培养力度，形成齐抓共管的强大合力，确保各项任务落地见效。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委更高水平法治泰顺建设推进会召开

记者：王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com