泰顺发布 2026-06-25 10:55:51

6月24日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要文章精神以及省市相关会议精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

6月24日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要文章精神以及省市相关会议精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神，健全常态化对接机制，加强部门间对口衔接紧密度，持续拓展在产业发展、民生改善、人才交流等方面的合作深度。要用心用情做好援藏援疆干部人才的关心关爱，落实好各项待遇保障，切实帮助解决实际困难和后顾之忧。要及时总结提炼对口支援工作中的好经验好做法，选树先进典型，激励更多干部参与到对口支援工作中来，形成全社会共同关注关心的良好氛围。要抢抓山海协作战略机遇，聚焦通航产业、飞地经济、赛事文旅、招商引资等重点领域，进一步用好协作机制、加强飞地建设、拓展合作空间，为全县经济高质量发展注入强劲动能。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，切实推动教育科技人才良性互动、高效协同，为加快建设“两区两高地”提供有力支撑。要深化教育发展，持续深化产教融合、校企合作，紧密结合泰顺产业发展需求，做强职教中心石雕艺术等特色专业，不断增强职业教育服务地方发展的能力。要强化科技赋能，紧扣“3+3+N”生态工业体系建设，深化“两新”融合，纵深推进孵化空间建设，扎实推进产创平台提升，积极推动更多科研成果在泰顺落地转化。要优化人才生态，坚持“人才驱动创新、创新驱动发展”，打通人才“引育留用”全链条各环节，促进教育链、人才链、产业链、创新链深度融合。

会议传达学习省、市有关做好近期经济运行、安全生产、作风建设等工作要求。会议强调，要全力拼经济、冲刺“半年红”，聚力产业发展、项目建设、消费提升、外贸增长，抓实“六位一体”为企服务体系，加快培育和发展产业，长短结合、标本兼治稳住发展大盘。要全力保平安、织密“防护网”，进一步增强“时时放心不下”的责任感，统筹抓好安全生产、消防安全、旅游安全、暑期防溺水等各项工作，未雨绸缪抓好地质灾害、小流域山洪、道路桥隧、城市内涝等风险隐患排查治理，着力加强农村集体“三资”管理等重点领域监管，确保人民群众生命财产安全和社会大局和谐稳定。要全力优作风、提振“精气神”，牢固树立和践行正确政绩观，严格落实中央八项规定及其实施细则精神要求，持续加强党风廉政建设，以正确政绩观引领推动高质量发展。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com