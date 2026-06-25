龙港发布 2026-06-25 10:55:51

6月24日，美丽龙港建设暨“双碳”工作推进会召开。

6月24日，美丽龙港建设暨“双碳”工作推进会召开。龙港市委书记林海涵在会上强调，要全面贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委、温州市委的部署要求，深入践行绿水青山就是金山银山理念，统筹高质量发展和高水平保护，实施美丽龙港提质增效行动，以优化产业结构、优化能源结构、优化交通运输结构和提升生态环境治理能力水平“三优化一提升”为着力点，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，努力实现绿色发展水平更高、生态环境品质更高、治理能力水平更高，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”提供坚实保障。

龙港市委副书记、市长叶鑫俊主持会议，龙港市领导黄振国、陈滢冰、郑永久、虞臣肖参加会议。

会议部署了“十五五”时期及2026年“双碳”重点工作任务；通报分析2026年美丽浙江建设工作进展和现阶段生态环境重点攻坚任务。会上，龙港市自然资源与规划建设局、龙港市经济发展局、龙港市农业农村局、龙港市综合行政执法局和温州市环保科技集团有限公司作交流发言。

林海涵指出，今年以来，龙港市上下深入学习贯彻习近平生态文明思想，切实践行“两山”理念，筑牢绿色基底、增添美丽成色，美丽龙港建设展现出新作为。要牢固树立和践行正确政绩观，切实增强建设美丽龙港、推进“双碳”工作的使命感责任感紧迫感，坚持绿色转型、“双碳”引领，长短结合、标本兼治，更好满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，让人民群众在绿水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美。

林海涵强调，要聚力“三优化一提升”，坚持全局谋划、整体推进，重点突破、标本兼治，因地制宜、分类施策，以更实举措加快建设美丽龙港。要加快产业结构“向新向绿”转型，加速“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，加力改造重点行业，严控新上“两高”项目，培育绿色低碳产业，持续增加产业“含绿量”、提升经济“含金量”。要加快能源结构“清洁低碳”转型，把“绿色、保供、稳价”贯穿始终，扩大清洁能源供给，推进储能多元发展，全力推动能源结构绿色低碳转型。要加快交通结构“绿色智慧”转型，优化交通运输方式，推广清洁低碳运输装备，完善绿色交通基础设施，全面构建绿色、智慧、高效的现代物流体系。要加快生态环境“系统治理”转型，推进污染防治攻坚，提升生态碳汇能力，培育绿色低碳风尚，为抓好“双碳”工作、推进生态环境保护提供坚实基础支撑。

林海涵强调，要牢固树立全市“一盘棋”思想，以强大的执行合力推动各项任务不折不扣落到实处。要强化组织领导，坚持管发展必须抓环保、管生产必须抓环保、管行业必须抓环保，确保守土有责、守土尽责；要强化向上争取，努力让更多政策红利落地龙港；要强化宣传引导，充分激发企业、社会组织和群众参与美丽龙港建设的积极性、主动性、创造性，营造全社会齐抓共管的良好氛围。

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原标题： 美丽龙港建设暨“双碳”工作推进会召开

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com