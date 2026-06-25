瑞安市委书记李剑锋调研经开区改革创新高质量发展工作

瑞安发布 2026-06-25 10:52:33

6月24日，瑞安市委书记李剑锋率队专题调研瑞安经开区改革创新高质量发展工作。

6月24日，瑞安市委书记李剑锋率队专题调研瑞安经开区改革创新高质量发展工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于开发区工作的重要指示批示精神，以及省委、温州市委相关部署，解决好制约经开区发展的难点痛点，持续深化改革、激活创新动能，以经开区改革创新高质量发展为瑞安跨越发展夯实根基。

李剑锋一行实地察看多个重点项目建设进展情况，了解掌握瑞安经开区产业发展现状。

在随后召开的座谈会上，瑞安经开区汇报今年以来重点工作进展情况，并就开发区改革创新提出初步诉求及建议；市委组织部对照上级关于开发区工作部署要求，汇报瑞安市开发区改革创新初步思路。

李剑锋指出，要聚焦改革创新，打造优质高效大平台。要当好深化改革“急先锋”，推进“管委会+公司”模式改革，加快厘清经开区与属地的权责关系，加大在经济管理权限上的简政放权力度，积极探索财政体制改革，创新选人用人机制；要提升科技创新“驱动力”，深化与东新科创园等创新平台联动，聚力培育壮大新质生产力，高标准推进大孵化器集群建设，孵化培育一批优质产业项目。

李剑锋指出，要聚焦提能提质，当好高质量发展主力军。要对标建设国家级开发区，全力提速经开区的经济扩容提质；要培育高能级产业集群，深化产业链“链长制”，完善企业阶梯式培育机制，“一企一策”帮助企业做好成长规划；要夯实项目建设支撑，坚持存量增量两手抓，探索“园区+产业+基金”市场化招商模式，加快对接落地重大项目，鼓励优质企业增资扩产；要争当开放发展排头兵，发挥现有优势，不断开拓海外市场，加大以商引商、产业招商力度，不断提升经开区企业出口的含“金”量、含“新”量、含“绿”量。

李剑锋强调，要聚焦强化保障，打造服务周全好环境。坚持助企服务靠前发力，细化助企举措，全力擦亮“来瑞安·心最安”营商品牌；强化要素精准保障，创新多元要素供给模式，抢抓上级政策机遇，积极争取更多项目纳入国家、省级重点布局；优化园区配套能级，优化生产生活生态空间布局，加快标准化厂房建设，补齐基础设施短板。

李剑锋强调，要聚焦全域统筹，凝聚团结协作强合力。要全面压实工作责任，清单落实任务，常态跟进督导。各部门要牢固树立“一盘棋”思想，主动对接、积极服务，助力瑞安经开区改革创新高质量发展工作取得新突破。

瑞安市领导罗明、金建宇等参加活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研经开区改革创新高质量发展工作

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com