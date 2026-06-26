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“十五五”能源重点项目和新业态投资总规模将超20万亿元

新华网 2026-06-26 10:54:05

　　6月26日，国家能源局局长王宏志在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，预计“十五五”能源重点项目和新业态投资保持稳步增长态势，总规模超过20万亿元。

来　源：新华网

原标题： “十五五”能源重点项目和新业态投资总规模将超20万亿元

记者：王悦阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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