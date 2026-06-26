金正恩观摩火炮及导弹相关武器试验
新华网 2026-06-26 10:56:49
据朝中社26日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩25日观摩火炮及导弹现代化相关武器试验。
据报道，试验内容包括升级版240毫米24管火箭炮、战术弹道导弹和155毫米自行加农榴弹炮增程弹。
报道说，升级版火箭炮的操作系统实现自动化，采用精确自行制导系统，射程增至90公里。战术弹道导弹“特殊使命战斗部”旨在对敌方机场、港口、电力设施等重要目标实施“致命性、毁灭性打击”。155毫米自行加农榴弹炮试验的65公里增程炮弹“也具有重要军事意义”。
金正恩说，此次试验是一个重要契机，证明朝鲜武力建设方针以及在实现自动化、远程化、超精密化三大方面取得的巨大技术进步。
金正恩还说，朝鲜自卫性国防政策不是单纯提升防御能力，而是强化致命性、毁灭性的攻击态势，让敌方感到不安和恐惧，遏制战争，这是朝鲜在军队建设和军事行动实践中的防御理念。
这张朝中社6月26日提供的照片显示，金正恩观摩重要武器试验。新华社/朝中社
来 源：新华网
原标题： 金正恩观摩火炮及导弹相关武器试验
记者：王天僚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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