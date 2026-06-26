新华网 2026-06-26 10:58:22

据美国媒体25日报道，苹果公司当天上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅约20%，理由是内存和存储芯片成本大幅上涨。此次调价暂未涉及苹果手机。

报道称，苹果在一份声明中说，公司从未经历过一种零部件价格在如此短时间内出现如此大幅度上涨。公司此前一直努力消化相关成本，避免将其转嫁给消费者，但目前不得不开始提高多款产品价格，包括当天的调价。

人工智能产业近年来加速建设数据中心，带动高带宽内存等芯片需求快速增长，挤压消费电子产品所需内存和存储芯片的供应。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克此前表示，公司预计2026财年第三财季内存成本将显著上升，今后内存成本对公司业务的影响将进一步增大。

来 源：新华网

原标题： 苹果称因芯片成本增加上调部分产品售价

记者：吴晓凌

本文转自：温州新闻网 66wz.com