2026年瑞安市国资国企改革工作第2次调度会召开：聚力改革攻坚 全力推动国资国企做强做优做大

瑞安发布 2026-06-26 14:58:00

6月25日下午，瑞安市召开2026年全市国资国企改革工作第2次调度会。

6月25日下午，瑞安市召开2026年全市国资国企改革工作第2次调度会。瑞安市委书记李剑锋强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展的重要论述，坚持问题导向、改革导向，以“思进”“思变”“思危”的坚定自觉，全力推动国资国企改革不断走向纵深、取得突破。

瑞安市委副书记、市长陈汉存主持会议。瑞安市领导朱建芳、陈伟锋、吴功宜、杨成彪、金建宇参加会议。瑞安市财政局、瑞安市资规局汇报全市半年度国资国企改革工作推进和保障情况；瑞安市城发集团等国企做交流表态发言。

李剑锋指出，要思进，在盘活“四资”上有新突破。要抓盘活的存量，对照最新可盘活资源、资金清单，以市场化机制批量盘活、先行试点、闯出新路，国企做好配合；要抓盘活的增量，加快推动国有资源、国有资产、国有资金实现存量跃升；要抓盘活的质量，产权单位、财政和国企要齐心协力，把“资源运营”的文章做漂亮；要坚持以项目为王，国企要增加主动性与积极性，以高质量项目支撑高质量发展。

李剑锋要求，要思变，在打通堵点上有新突破。要打通市场准入的堵点，进一步提高信用评级，推进整合并改，提升全链条孵化运营服务能力，各国企集团要按照上级部署，对内部子公司进行及时优化整理；要打通项目融资的堵点，保持敢闯敢拼的劲头，积极学习先进经验，找到瑞安路径；要打通历史遗留问题堵点，抓紧梳理形成问题清单、责任清单，做到领导领衔、动态清零。

李剑锋强调，要思危，在把控风险上有新突破。保持“如履薄冰”的心态，防范好廉政、安全生产等领域风险，全力推动国资国企做强做优做大。

来 源：瑞安发布

原标题： 2026年全市国资国企改革工作第2次调度会召开：聚力改革攻坚 全力推动国资国企做强做优做大

记者：蔡佳佳/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com