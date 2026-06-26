瑞安发布 2026-06-26 15:47:32

6月25日，瑞安市召开申报国家历史文化名城部署会暨“强城筑核”“三万”行动推进会。

6月25日，瑞安市召开申报国家历史文化名城部署会暨“强城筑核”“三万”行动推进会。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要锚定目标、正视短板、攻坚突破，以实干实绩加快建设高水平现代化人民城市。

会议由瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存主持，瑞安市领导应希克、林政洪等参加会议。相关牵头单位分别通报各项工作阶段性进展情况、短板及下一步举措；“四区一带”建设承接单位逐一汇报工作情况及下步计划。

会议指出，申报国家历史文化名城、“强城筑核”行动、“三万”行动是市委、市政府年度核心重点工作。当前各项工作取得阶段性成效，但仍存在部分短板弱项。瑞安市上下要统一思想、认清形势，在肯定成绩的同时直面问题不足，主动对标先进、找准差距症结，精准施策，以坚定的决心和奋进的姿态推动三大专项工作持续提质增效、取得突破性成果。

会议强调，要紧盯目标、以点带面，掀起争先创优的攻坚热潮。国家历史文化名城申报要对标对表、查漏补缺，做到基础更扎实，加快保护修缮历史建筑和文保单位，强化常态化卫生整治和秩序管理；做到保护更到位，常态化开展全域调查，全面落实文物防火、防汛、防盗措施，严守安全底线；做到古城更宜居，联动实施千年古城复兴计划，加快推进重大项目，用好“绣花”“织补”等微改造方式，保护提升街巷肌理和传统风貌。“三万”行动要全速攻坚、快出成效。土地整治要再提速，加快推进高标准农田建设，持续提升耕地质量；资源盘活要再提速，深挖闲置资源潜力，破难攻坚、加快进度，变“沉睡资产”为“发展资本”；城市更新要再提速，统筹推进全市团块拆改项目，优化资金分配，最大化发挥资金使用效益，相关部门主动介入重难点团块配合，做好全流程服务保障。“强城筑核”要全力争先、打造标杆。要聚焦项目强支撑，健全三级责任体系，紧盯重点项目建设，倒排工期、挂图作战，加快推动“四区一带”建设出形象、见实效。

会议强调，要凝聚合力，健全高效协同的工作体系。要扛牢责任抓落实，相关市领导要主动挂钩、深度参与，协调解决难点问题，各职能部门要紧盯薄弱环节，细化任务清单、责任清单、时限清单，逐项闭环整改落实，各乡镇（街道）要切实扛起主体责任，坚决守住工作进度底线；要精准督考求实效，落实好常态督导等制度的同时，也要落实好基层减负各项要求，尽量做到多督合一；要常态比拼强氛围，深入挖掘宣传优秀案例和先进典型，形成全社会共同参与、共建共享的良好氛围。

来 源：瑞安发布

原标题： 我市召开申报国家历史文化名城部署会暨“强城筑核”“三万”行动推进会

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com