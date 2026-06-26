乐清市委书记戴旭强赴杭州天津开展招商引资活动

乐清发布 2026-06-26 15:47:32

6月24日-25日，乐清市委书记戴旭强先后赴杭州、天津开展招商引资活动，走访重点企业和商会，深入对接洽谈、共商合作契机。

6月24日-25日，乐清市委书记戴旭强先后赴杭州、天津开展招商引资活动，走访重点企业和商会，深入对接洽谈、共商合作契机。

在杭州市，戴旭强一行先后来到浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司、杭州遥望网络科技有限公司和浙江瑞智控股集团有限公司等企业，详细了解企业发展历程、产业布局、创新成果等情况。

浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司是国内首家人工耳蜗制造商，拥有完全自主知识产权超200项，两次获得国家科技进步奖二等奖；杭州遥望网络科技有限公司是一家科技驱动型新消费服务平台，直播电商业务覆盖多个平台，拥有2.5万余个合作品牌；浙江瑞智控股集团有限公司是国内专注石化新材料领域的多元化技术创新企业，深耕高端工程塑料、聚烯烃、尼龙、聚酯四大产业链。

戴旭强对各位企业家敢闯敢拼、开拓创新的创业精神和所取得的亮眼成绩表示钦佩，希望广大乐商进一步发挥自身品牌、技术和渠道优势，探寻多元合作载体，将更多前沿理念、优质项目带回家乡，助力乐清产业转型升级。

在天津市，戴旭强来到合力（天津）机器人科技股份有限公司，深入了解企业发展规划、产品市场应用等情况。该公司是一家专注极端工况特种机器人研发制造的国家级专精特新重点“小巨人”企业，深耕深海、深地高端装备国产替代赛道。戴旭强表示，乐清拥有完备成熟的电气产业链配套优势和得天独厚的自然资源禀赋，可以为企业发展赋能增效，期盼进一步深化对接交流，找准合作契合点，推动资源互通、优势互补，实现互利共赢、协同发展。

在天津乐清商会，戴旭强对商会长期以来情系桑梓、支持乐清发展表示感谢。他说，乐清高质量发展取得的成效，离不开商会的支持与帮助，希望商会进一步发挥桥梁纽带作用，积极宣传推介乐清，助推更多企业来乐投资兴业。

戴旭强表示，乐清是一座“带电的城市”‌，这不仅体现在电气产业的蓬勃发展上，也体现在乐清人干事创业的精神风貌中。诚挚邀请各位企业家走进乐清、了解乐清、投资乐清，在更广领域、更深层次开展务实合作。我们将持续优化营商环境、强化要素支撑，用心用情为企业保驾护航，助力企业做大做强，携手开创高质量发展新局面。

乐清市领导叶序锋、陈鹏参加相关活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强赴杭州天津开展招商引资活动

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com