永嘉县委书记吴呈钱调度梅雨期防汛工作

永嘉发布 2026-06-26 15:47:32

6月25日晚上，永嘉县委书记吴呈钱到县应急指挥部调度梅雨期防汛工作。

6月25日晚上，永嘉县委书记吴呈钱到县应急指挥部调度梅雨期防汛工作，他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，进一步强化风险意识、底线思维，关口前移加强短临预警，压实责任激活基层应急小单元，全力做好梅雨期防汛工作，切实保障人民群众生命财产安全。县委常委、常务副县长陈博参加。

在县应急指挥部，吴呈钱与县防指、气象部门会商研判近期雨情水情和未来发展趋势，他指出，今年梅雨期强降雨时段集中、局地雨强大，土壤含水逐渐饱和，小流域山洪、地质灾害风险突出，防汛形势严峻复杂。各地各部门要保持高度警觉、杜绝麻痹思想，坚持“一个目标、四个宁可”，高效运行“1833”联合指挥体系，持续深化风险隐患排查整治，以严实举措抓实各项防范工作。

吴呈钱强调，要强化预报预警，加密会商研判，用好“人工智能+短临预警”等应用，密切监测雨情水情趋势变化，及时传递预警信息直达基层责任人和广大群众，迅速激活基层应急小单元。要从严管控风险，聚焦地质灾害隐患点、小流域山洪、临水临崖道路、旅游景区、城市易涝区等重点部位，加密巡查排查，确保风险动态清零。要抓好水上安全，打好“人防、物防、技防”组合拳，加强室内外涉水项目的全链条安全管理，加大旅游安全和防溺水知识的宣传普及力度。要抓好转移避险，严格落实“三提前三必须”，果断转移危险区人员，做到应转尽转、应转早转、应转快转。要从严值班备勤，夯实应急保障，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度。要统筹防洪安全与农业生产，科学调度水库、山塘、防洪水闸等水利工程，下沉一线开展农技服务，指导农户科学开展田间管护、抢收抢种工作。同时，要抓好汛期安全生产，聚焦工业企业、在建工地、道路交通、农村自建房等领域，开展涉水用电隐患排查，压实企业主体责任，强化从业人员安全培训，防范洪涝衍生安全事故，坚决筑牢安全生产防线。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱调度梅雨期防汛工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com