龙港市重点工程例会召开

龙港发布 2026-06-26 15:47:32

6月25日，龙港市委书记林海涵主持召开全市重点工程例会，复盘前期重点项目建设成效、剖析短板弱项，部署下阶段固定资产投资、重点项目攻坚等重点工作，动员龙港市上下凝心聚力、加压奋进，以项目建设之“进”支撑经济社会高质量发展之“稳”。

6月25日，龙港市委书记林海涵主持召开全市重点工程例会，复盘前期重点项目建设成效、剖析短板弱项，部署下阶段固定资产投资、重点项目攻坚等重点工作，动员龙港市上下凝心聚力、加压奋进，以项目建设之“进”支撑经济社会高质量发展之“稳”。龙港市领导叶鑫俊、钱旭文、黄振国、陈滢冰、郑永久、肖达统、虞臣肖参加会议。 会议通报了龙港市重点项目推进情况、存在问题和下步攻坚举措。龙港市公安局、龙港市社会事业局等14家部门单位汇报有关工作情况。 会议指出，重点项目建设是稳经济、促增长、惠民生的核心抓手，更是补齐城市功能短板、提升城市品质形象的关键支撑。龙港市上下要牢固树立“一盘棋”发展思想，坚持“项目为王”理念，锚定全年目标不动摇，聚焦增资扩产、招商引资、有机更新、交通水利等重点领域，全力以赴推动重点项目建设提质提速、落地见效。 会议强调，要坚持问题导向，靶向攻坚破堵点。逐一建立重点项目问题、责任、时限“三张清单”，细化整改举措、压实攻坚责任、明确完成时限，点对点破解项目推进难题，为龙港高质量发展注入强劲动能。 要坚持目标导向，聚力突破提质效。紧盯全年目标任务，分类施策、精准推进，全力加快在建项目施工进度，推动未开工项目尽早落地建设，提速储备项目前期筹备，持续做大有效投资增量，夯实经济增长坚实支撑。 要坚持效率导向，精准服务强保障。健全跨部门联动协调工作机制，主动靠前精准服务，聚焦政策处理、资金调度、用地报批等关键要素，全方位为重点项目顺利推进保驾护航。 要坚持政策导向，抢抓红利增赋能。主动加强向上沟通对接，精准申报各类专项政策和扶持资金，争取更多政策支持落地龙港，为全市重点项目建设筑牢政策支撑。 要坚持实效导向，压实责任抓落实。健全完善督查考核体系，充分运用月例会调度、专班专项推进等工作机制，凝聚上下联动、齐抓共管的强大工作合力，以项目建设实效推动全市经济社会高质量发展。 来 源：龙港发布 原标题： 全市重点工程例会召开 记者/邓雨薇 方崇杰 本文转自：温州新闻网 66wz.com