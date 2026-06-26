龙湾区委书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动

龙湾发布 2026-06-26 15:47:33

6月25日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨赴企业开展“大走访大调研大服务大解题”活动，聚焦企业生产运营、市场拓展、要素保障等发展环节，倾听企业心声，助企纾困解难，全力为企业高质量发展保驾护航，持续夯实温州湾、龙湾经济高质量发展根基。

6月25日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨赴企业开展“大走访大调研大服务大解题”活动，聚焦企业生产运营、市场拓展、要素保障等发展环节，倾听企业心声，助企纾困解难，全力为企业高质量发展保驾护航，持续夯实温州湾、龙湾经济高质量发展根基。

夏禹桨先后来到方正阀门集团股份有限公司、浙江森亿紧固件有限公司、浙江安达电器有限公司、温州市鸿盛电气有限公司等企业，走进企业生产车间、产品展厅及办公区域，实地察看生产线运行、产品研发、厂区空间布局等实际情况，并与各企业负责人面对面交流，详细了解企业当前产能释放、订单储备等经营现状，细致询问企业年度发展规划及进展情况，认真倾听企业发展诉求，现场逐一回应企业关切。夏禹桨对各企业近年来的发展成效给予充分肯定，并勉励企业要立足自身优势，锚定细分领域精耕细作，不断打磨产品口碑，持续拓宽市场发展空间，稳步推动企业做大做强、做优做精。

调研中，夏禹桨强调，企业是经济增长、创新创业的重要主体，更是推动温州湾、龙湾高质量发展的重要力量。各街道部门要持续优化营商环境，进一步落细落实涉企服务举措，在用地、用工、融资、能耗等关键要素上做好支持，主动靠前为企业纾困减负，全方位保障企业生产经营、项目建设有序推进。要抓实政策精准赋能，加大“数据得地”等政策的解读推广力度，帮助企业吃透、用好、用足各类政策举措，切实把政策红利转化为企业发展实效。要激发企业创新动力，引导企业坚定创新发展理念，持续加大研发投入，深耕技术迭代、工艺改良和产品升级，积极培育竞争新优势，依靠科技创新突破发展瓶颈、赋能长远发展。要聚焦产业协同发展，立足区域主导产业优势，精准开展以商招商、产业链招商，同时主动搭建校企产学研合作、上下游供需对接、产业资源共享平台，助力企业补链强链延链，充分释放辖区产业发展活力。

龙湾区领导陈志楠、赵豪参加活动。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动

记者：叶德初 李盛亮 陈志旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com