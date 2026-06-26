文成发布 2026-06-26 15:47:33

6月25日上午，文成县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要回信精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

6月25日上午，文成县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要回信精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记罗招政主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的《前瞻布局和发展未来产业》重要文章精神，全面落实创新浙江、创新温州建设部署，持续做深做透“两篇大文章”，因地制宜发展新质生产力，高水平建设创新文成。要坚持以科技创新引领产业创新，优化提升浙大文成大健康产业联合研究中心等科技创新平台，积极争取更多重大科技基础设施落地，全力推动科技创新和产业创新深度融合。要深化科技体制改革，统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革，深入实施“文才聚成”计划，推进职业教育与产业深度融合，促进人才互通、教研结合、产教协同。要营造良好创新创造生态，坚持创新、产业、金融三链同构，完善知识产权集成服务体系，以科技创新引领新质生产力发展；各级领导干部要主动学习未来产业等科技前沿知识，做到知科技、懂产业、善决策。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员的重要回信精神，弘扬伟大建党精神和“红船精神”、浙江精神，用心用情守护少年儿童健康成长。要赓续红色血脉，大力弘扬红色文化，引导广大少年儿童从小听党话、跟党走。要落实立德树人根本任务，坚持党建带团建队建，为少年儿童健康成长创造良好环境。要完善工作格局，健全完善党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的工作格局，不断凝聚关心关爱少年儿童的强大合力。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记出访朝鲜期间发表的重要讲话精神，深学细悟笃行习近平外交思想，切实把思想和行动统一到党中央对外工作决策部署上来，主动服务国家外交大局。要深化经贸合作，深度融入共建“一带一路”大格局，大力发展货物贸易、服务贸易、数字贸易，做大做强开放经济。要赓续红色友谊，用好县域重点红色文化资源，擦亮“革命老根据地县”名片，加强革命传统教育，讲好中国故事、文成故事。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：赵鹏鹏 朱伟 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com