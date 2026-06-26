没有朋友圈的时代，晚清温州这些读书人的日记里都记录了什么？

温州大典 2026-06-26 15:47:33

在历史研究中，日记被视为珍贵的史料，它出自亲历者之手，记的是所见所闻之事。

晚清温州曾涌现出数部篇幅宏大、内容翔实的日记，赵钧的《过来语》、张棡的《杜隐园日记》、刘绍宽的《厚庄日记》以及林骏的《颇宜茨室日记》是其中颇具代表性的几部。它们如同时代的毛细血管，将那个年代的政治风云、民间生活、乡俗变迁收纳于纸墨之间，为温州近代史研究提供了宝贵的史料。

《过来语》

四十年的乡间实录

《过来语》是清代瑞安人赵钧写的日记，起自1826年，止于1866年，前后长达四十年。清代道光、咸丰、同治时期温州史料相对缺乏，《过来语》为研究这一时期地方历史提供了弥足珍贵的史料。

《过来语》善本，温州市图书馆藏。

作者赵钧（1786—1866），字石渠，是乡下教书的先生，教了五十多年的书。赵钧写日记，不是为了给别人看。他在日记里写得明白：“余著《过来语》，一无所讳，非以示人，欲藉以验己学问，考功过，且以知处世之非易易。”只是想通过日记检验自己的学问、反省功过，体会为人处世的不容易。

赵钧记录的习惯大概是从教书生涯中养成的。他在日记中说：“余自壮岁以来，处馆于外，每日馆课毕，或读书，或听座客话，偶有感悟，辄便札记，此事亦大有益。”每天教完书，读书或听人聊天时有所感触就随手记下，他觉得这个习惯很有好处。久而久之，日记里记下了地方吏治、天灾、粮价、兵事、科举、饮食、风俗，家族兴衰等方面的故事。因为他是下层知识分子，记载的内容相对生活化、平民化，显得客观鲜活。

《杜隐园日记》

半个世纪的“浙南百科全书”

张棡的《杜隐园日记》从1888年记到1942年，跨度五十五年，是一部长达半个世纪的日记巨著。

《杜园日记》，温州市图书馆藏。

张棡（1860—1942），字震轩，号真侠，晚署真叟，瑞安人。张棡的日记曾有多个书名，如《震轩随笔》《醉月小簃日记》《杜园日记》等，因张棡的读书之庐为“杜隐园”，最后取《杜隐园日记》作为日记的总名。

张棡在日记“提要序”中回忆，光绪八年（1882）“即按日作日记”，只是早年忙着科举，“时作时辍”。直到民国二年（1913）十月才下定决心不间断地记，“至二年十月始立志为记，誓不间断。届今已有十七年，约得日记五十六册，连从前零星未完之记，已不下七十余册”。

《杜隐园日记》包罗万象，上至国家大事，下至家庭柴米油盐酱醋茶，银钱进出，无一不记，后人称之为“浙南百科全书”。

张棡晚年把每年日记中有关“轶事国闻、经书诗文”的内容辑为提要，自述翻阅时“转觉数十年陈迹恍然如温旧梦，如晤故人”。这种与旧日自己重逢的滋味，大约只有长年写日记的人才能体会。

《厚庄日记》

为省身而作的修身实录

平阳近代教育大家刘绍宽的《厚庄日记》也是一部跨越半个世纪的巨作，从1888年一直写到1942年。

《厚庄日记》清光绪十四年至民国三十一年稿本，温州市图书馆藏。

《厚庄日记》记录了刘绍宽的生活行踪、朋友往来、读书教学的日常，以及耳闻目睹的大事小事。刘绍宽在日记中清楚地写下自己记录的范围，“以后《日记》，一天时，二言动，三交际，四时务，五经书（分德、智、体），六物理，七论著”。为了方便记录，他“每日案置正、副册各一，随身出带洋笔”，随时把见闻和感想记下来。

刘绍宽写日记是为了修身。他在日记中写道：“日记为省身而作，非泛记事迹已也。”他仿照清代学者李塨的方法，“行事得失具记，以自儆醒”。他说，“日记即吾之‘监史’也”。日记就是一面监督他自己的镜子。他还在日记中反省过自己：“余性善忘，一日所为，拟概入记录，而事过即忘，次日追忆，仿佛一二，又费脑力，竟至悠悠忽忽，无一可书，疏赖之极，此须备铅笔、簿记于身畔，随时随事录入簿中，以抄入册，方能严密。”

《厚庄日记》对本地和全国发生的事件多有记述。刘绍宽把历年日记后摘录成编，“将历年友朋聚集，足考所居游之人，及与所讲诵之地，或与学业有关者，悉录入”，至于检查自身时“时有警语”的部分，也摘录下来，“以见当年志学之趣，并励老年不逮之耻”。

《颇宜茨室日记》

十二年的见闻杂录

瑞安人林骏的《颇宜茨室日记》从1897年记到1908年，前后跨度十二年，但因保存下来的本子有残缺，如今能看到的，大约只有九年的内容。论篇幅，《颇宜茨室日记》比不上张棡的《杜隐园日记》那样浩繁，但在内容上有相通之处，尤其是对清末瑞安乡村生活的记录，都写得细致入微。

《颇宜茨室日记》清光绪二十三年至三十四年稿本，温州市图书馆藏。

林骏在日记里交代过自己写作的初衷，“余自丁酉年始，仿古人编作日记。阅书之下，略有所疑，手自随录，以备参考；若道路传说，有言关风化者，必为附笔记之。至于天气之寒暖，晨夕之阴晴，以及大风甚雨，时序失宜，均一一载纪”。他写日记的习惯像是一种日常的整理，读书遇到疑问就记下来，路上听来的传闻如果有关风俗教化，也会顺手附上一笔。至于每天天冷天热、阴晴雨雪、节气时令是否正常，他都一一记录。

他的日记像流水账，平淡且真实，有私塾里教书考问学生的情形，有自己读了什么书的记录，有看戏的剧目，也有自己写的或别人写的诗词书信。朝野新闻、人物轶事、社会风貌，统统写进日记里，为后人研究清末社会提供了珍贵的资料。

来 源：温州大典

原标题： 没有朋友圈的时代，晚清温州这些读书人的日记里都记录了什么？

本文转自：温州新闻网 66wz.com