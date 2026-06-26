鹿城区委书记张崇波督查重大项目建设

鹿城发布 2026-06-26 15:43:11

6月25日，鹿城区委书记张崇波在督查重大项目建设时强调，要紧扣全市新一轮“强城行动”战略部署，坚持“项目为王、企业为重”，充分发挥重大项目稳经济、惠民生、促发展作用，持续掀起“大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目”热潮，以项目建设“快马加鞭”支撑起经济发展“稳中有进”，为加快建设“一区三地五城”筑牢发展基石。

6月25日，鹿城区委书记张崇波在督查重大项目建设时强调，要紧扣全市新一轮“强城行动”战略部署，坚持“项目为王、企业为重”，充分发挥重大项目稳经济、惠民生、促发展作用，持续掀起“大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目”热潮，以项目建设“快马加鞭”支撑起经济发展“稳中有进”，为加快建设“一区三地五城”筑牢发展基石。

在鹿城西部生态新城科技产城融合项目（一期）B-10地块，张崇波在实地查看施工进展后指出，西部时尚城是鹿城推进“三城联创”的战略要地，要瞄准“产城人”融合目标，坚持进度与品质并重、功能与形象齐抓，加快实现以城聚产、以产兴城、以人旺城。

在优联智造创新园项目施工现场，张崇波详细了解项目进展及规划后指出，智能制造是鹿城推动“鹿城制造”迈向“鹿城智造”的关键一招，要聚焦“智造”核心定位，引进自动化、智能化生产线，加速培育新质生产力，着力打造数据驱动、人机协同、绿色安全的未来工厂。

在温州市润新机械制造有限公司，张崇波仔细了解新建厂房项目建设、企业发展规划等情况后指出，要当好企业的“店小二”，以“有感服务、无感监管”的理念，精准破解企业发展的堵点难点，让鹿城成为温商回归、投资温州的首选地。

在温州伟明环保能源有限公司，张崇波详细了解伟明绿色能源转化中心升级工程项目推进情况以及超低排放技改方案和未来规划，并指出，绿色低碳发展是高质量发展的鲜明底色，要践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续深化超低排放改造，积极探索循环经济模式，努力实现经济效益、社会效益与环境效益的共赢。

督查中，张崇波强调，要以“争分夺秒”的拼劲抢抓进度，紧扣省“千项万亿”和市“百项千亿”计划，滚动推进“大好高”项目建设，对进度滞后的项目逐一分析、精准施策、全力追赶，确保新建项目应开尽开、能开早开。要以“精准滴灌”的韧劲优化供给，打好招大引强和增资扩产“组合拳”，积极争取“两重”“两新”等政策，用好“数据得地”“工业上楼”“二次开发”等机制，做到“有求必应、无事不扰”，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，推进一流创新生态建设。要以“如履薄冰”的定力守牢底线，全面落实安全生产属地管理、部门监管和企业主体责任，确保每一个重大项目都建成安全工程、品质工程、标杆工程，以高水平安全护航高质量发展。

鹿城区领导张伟、滕灵辉、叶小剑一同督查。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波督查重大项目建设

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com