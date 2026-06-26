瑞安市领导开展平安周巡查活动

瑞安发布 2026-06-26 15:46:47

近日，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、防汛防台等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、防汛防台等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市委常委、组织部长罗明，瑞安经济开发区党工委书记、管委会主任金建宇赴经开区开展平安周巡查活动，实地督导在建重点项目安全生产工作。

在浙江东塑年产7万吨BOPP功能性多层共挤环保新材料建设项目施工现场，李剑锋仔细察看现场安全防护设施配备、施工流程管控、从业人员安全培训落实等情况。李剑锋指出，企业与施工单位要压紧压实安全生产主体责任，严格落实工地安全规范，同步抓实汛期施工防范举措，把安全管控贯穿项目建设全周期。

在浙江中商肉鸡全产业融合项目施工现场，李剑锋详细了解项目施工进度、施工规范、安全保障措施落实等情况。李剑锋指出，要细化施工安全台账管理，常态化开展隐患自查自纠，针对高风险环节加密巡查频次，坚决防范各类施工安全事故。

李剑锋强调，安全生产是重大项目建设的首要前提。各项目参建单位必须树牢底线思维、极限思维，统筹抓好工程建设进度与安全管理，健全隐患排查、整改、复查闭环机制；相关职能部门要常态化下沉开展安全指导，从严从细抓好在建项目监管，以绝对安全稳定的发展环境保障项目高效落地、稳步推进。

瑞安市委副书记、市长陈汉存，瑞安市委常委、常务副市长朱建芳赴莘塍、汀田等街道开展平安周巡查活动，重点督查安全生产和防汛防台工作。

陈汉存一行先后来到瑞安市江南铝业有限公司、瑞湖高速温瑞快速路互通施工区域、瑞安市中源液化气有限公司凤岙储配站，分别实地检查企业隐患排查整治、重点工程安全生产与临时防汛小单元建设，以及燃气储配站隐患排查整治等情况。他指出，企业要严格落实安全生产主体责任，常态化开展风险自查自纠、安全技能培训，不断强化员工应急处置能力；要统筹好项目建设与施工安全，细化应急预案，确保关键时刻快速响应、有效处置；要聚焦燃气储配、运输、使用等各环节，规范操作流程，抓实设施设备日常巡检和维护保养，坚决守牢安全底线。

陈汉存强调，相关部门和属地街道要时刻紧绷安全这根弦，紧盯重点领域、关键环节，深入开展全覆盖、拉网式隐患排查整治，加强日常监测预警和值班值守，切实做到守土有责、守土尽责，全力保障人民群众生命财产安全。

瑞安市人大常委会主任应希克赴仙降街道开展平安周巡查活动，督查企业安全生产工作。

应希克率队先后来到浙江鸿一箱包皮件有限公司、温州市久航鞋业有限公司，深入生产车间，实地察看生产设备运行状况，仔细检查消防器材运维、应急照明配备、安全疏散通道畅通等情况。

应希克强调，企业要严格落实安全生产主体责任，聚焦行业高频风险，常态化开展隐患排查整治，从源头防范化解安全风险；要健全安全管理长效机制，规范生产作业流程，常态化开展安全宣教培训，全面提升从业人员安全防范能力，有效保障设备平稳运行、人员规范作业、厂区环境安全有序。

林朝进、林圣赞、何志友、邹霜双、魏振好、张海飞、陈寒艳、葛震海、谢钦巨、王渊、林圣强、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动

记者：黄丽云 潘敏洁 金冬冬/文 张欣/图 通讯员：李文辉/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com