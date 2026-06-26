“涉绵阳、马鞍山两地文旅项目经营惨淡致停运”不实（2026·06·26）

全国网络辟谣 2026-06-26 19:34:12

辟 谣 “四川绵阳爆红民俗村经营惨淡”“安徽马鞍山影视小镇停运”均为不实信息

详情：近期，两则涉及四川、安徽两地文旅项目的网络谣言引发关注，经属地有关部门核查，相关内容均为虚假信息。

一篇题为《四川绵阳有个“爆红”的民俗村，游客慕名而来，商户却盼不到生意旺？》的文章声称，当地某民俗村看似客流火爆，实则商户营收惨淡、经营窘迫，陷入“有流量无收益”的困境。经查，该帖文未明确指向绵阳具体村落，信息来源模糊，配图实际为拼接外地景区影像，杜撰惨淡经营现状，对绵阳城市形象和营商环境造成不良影响。

还有账号发布《安徽马鞍山砸几十亿兴建的影视小镇，开业一年半便谢幕，品牌摘牌后年收入不到四万》文章，该文指出项目落户马鞍山市慈湖高新区，引发关注。经慈湖高新区核实，辖区内从未引进、审批、建设过该影视小镇项目，文中“几十亿投资、开业停运、品牌摘牌、年收入不足四万”等说法均不属实。该自媒体擅自嫁接其他文旅项目情况并套用本地地域标签，误导公众，歪曲当地产业发展与招商引资工作实情。

在此提醒，网络空间并非法外之地。编造、传播不实谣言，恶意抹黑地方形象，违反网络安全相关法律法规，涉嫌扰乱网络公共秩序。（来源：四川互联网举报辟谣平台、绵阳市网络举报联合辟谣平台、“安徽网络举报”微信公众号、“马鞍山辟谣”微信公众号）

科 普 降温喷雾别乱用，当心爆炸、冻伤

详情：炎炎夏日，便携降温喷雾备受青睐。但这类产品大多含有易燃成分，使用不当不仅易引发爆炸，还可能造成皮肤冻伤，存在不小安全隐患，使用务必谨慎。

多数降温喷雾以‌丙烷、丁烷‌等易燃气体为推进剂，高压液化储存在金属罐中。喷出后迅速汽化吸热，看似清凉，实则暗藏危机。消防实验显示，密闭高温车内大量喷洒降温喷雾后遇明火（如车内有人点火吸烟）会瞬间轰燃，易燃蒸气达临界浓度时微小火花即可引爆，罐体长期暴晒或受挤压也可能自爆。

降温喷雾严禁直接对准皮肤持续喷射同一部位，否则汽化吸热效果叠加会造成局部温度骤降，引发低温冻伤，儿童、老年人及皮肤敏感人群的冻伤风险更高。将喷雾喷洒在衣物上后，其中的易燃成分会附着在衣物表面，一旦接触明火衣物会迅速燃烧。因此，使用降温喷雾时一定注意用量，且喷洒后短时间内严禁接触明火。

如何安全使用降温喷雾？

控制喷洒参数：建议喷洒时距离身体20厘米以上，单次喷洒不超过3秒。

避开危险部位：禁止喷洒脸部、眼周、伤口及颈部大动脉等部位。

远离明火隐患：使用时严禁在密闭空间、明火旁，防范火灾隐患。

避免高温环境：降温喷雾的存放环境应阴凉通风，杜绝阳光直射，不要将其留在车内、阳台等高温区域。

提醒大家，夏季防暑请理性选购合规产品，仔细阅读说明书，使用降温喷雾全程远离明火，若皮肤出现不适、破损请及时就医。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

通 报 关于防范假冒“阳光高考”“阳光志愿”APP或小程序的声明

详情：当下，正值各地高考成绩公布与志愿填报关键时期，有机构或个人假冒“阳光高考”“阳光志愿”名义在各大手机应用市场以及微信中上线、推广高考志愿填报APP或小程序，对考生和家长造成误导。对此，教育阳光高考信息平台发布声明表示：“阳光高考”信息平台及“阳光志愿”信息服务系统均未开发、授权或运营任何形式的APP或小程序。所有使用“阳光高考”“阳光志愿”命名的APP或小程序，以及图标中出现“阳光高考”“阳光志愿”字样的APP或小程序均为假冒，请考生和家长切勿轻信、下载或使用，谨防个人信息泄露和财产损失。

考生和家长可通过以下方式访问“阳光高考”信息平台及“阳光志愿”信息服务系统：

网页：在电脑或手机浏览器中输入“阳光高考”信息平台网址或“阳光志愿”信息服务系统网址进行访问。

“阳光高考”信息平台网址：

https://gaokao.chsi.com.cn/

“阳光志愿”信息服务系统网址：

https://gaokao.chsi.com.cn/zyck/

微信公众号：在微信中搜索公众号“阳光高考信息平台”，通过公众号对应菜单进行访问。

二维码：扫描下方二维码进行访问。

（来源：“微言教育”微信公众号）

通 报 贵州威宁3人因编造孩童失踪闹剧直播被查处

详情：近日，一起涉孩童走失的网络直播事件引发网民关注。贵州威宁警方核查：6月21日晚，威宁本地主播刘某康、李某倩、刘某云三人为博取直播热度、赚取带货收益，恶意策划直播剧本，凭空捏造刘某康与李某倩的未成年女儿失踪的虚假事件，开设两个直播间同步直播PK，刻意渲染焦急氛围博取同情，借机引流带货。警方核查后确认，涉事孩童全程在家中，人身安全未受任何影响，所谓儿童失踪事件完全系三人凭空捏造。

目前，三名违法人员对编造虚假信息博取流量牟利、扰乱网络公共秩序的违法事实供认不讳，公安机关依法作出处罚：对主要策划人刘某康处以行政拘留5日，对共同参与炒作的李某倩处以行政拘留5日，对协助直播引流造势的刘某云处以罚款1000元。（来源：“贵州辟谣”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com