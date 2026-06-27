温州日报 2026-06-27 08:37:00

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要指示、重要文章、重要回信精神，听取2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）温州赛区有关情况的汇报。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要指示、重要文章、重要回信精神，听取2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）温州赛区有关情况的汇报。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对推动哲学社会科学高质量发展作出的重要指示精神，坚持马克思主义指导地位，提高站位、守正创新，深化党的创新理论研究阐释，提高服务经济社会发展质效，加强哲学社会科学人才培育，扎实推动哲学社会科学事业高质量发展。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神，锁定主攻方向、找准赛道，着力抢占未来产业发展先机。要加强前瞻谋划布局，准确把握未来产业发展规律，注重发挥自身基础与特色优势，聚焦重点领域精准发力；提升创新体系效能，积极融入上海（长三角）国际科创中心建设，充分发挥“一港五谷”等战略科创平台引领作用，促进科技成果高效转化应用；发挥企业主体作用，培育一批科技领军企业和高新技术企业，促进专精特新企业发展壮大，引领带动产业向前沿和高端领域迈进；强化产业发展保障，持续完善政策体系，创新科技金融服务，加强新型要素供给，为未来产业发展壮大提供有力支撑。

会议强调，要以习近平总书记给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员的重要回信精神为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，赓续红色血脉，促进全面发展，优化成长环境，做实做细少年儿童各项工作。

会议指出，“浙BA”是激发消费活力、展示城市形象、丰富群众文体生活的重要载体。要深刻认识办好“浙BA”温州赛区的重要意义，加强组织领导，落实工作责任，凝聚各方合力。要高标准高质量推进赛事筹备工作，切实守牢安全底线，严格守住公平底线，构建高效协同机制。要强化融合赋能，推动“浙BA”与文商旅体农深度融合，全力放大赛事的综合效应。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com