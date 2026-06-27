张振丰讲授树立和践行正确政绩观学习教育专题党课

温州日报 2026-06-27 08:39:00

6月26日，市委树立和践行正确政绩观学习教育专题党课举办。省委常委、市委书记张振丰讲授专题党课。

温州网讯 6月26日，市委树立和践行正确政绩观学习教育专题党课举办。省委常委、市委书记张振丰讲授专题党课，强调要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，落实落细市委“1361”思路举措，大力弘扬“六干”作风，以正确政绩观引领推动高质量发展、促进共同富裕，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章贡献更大力量。

专题党课上，张振丰指出，习近平党建思想是习近平总书记领导推动新时代党的建设全部实践的经验总结和理论升华，标志着马克思主义建党学说中国化时代化取得新的重大成果，为推动中国式现代化行稳致远提供了坚强保证。我们要学思践悟习近平党建思想，准确把握正确政绩观的核心要义，深刻理解“为政之德在于立党为公，为政之道在于把握规律，为政之本在于为民造福，为政之要在于实干实绩，为政之基在于管党治党”，对照“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”的总要求，进一步筑牢政治根基、掌握思想方法、坚守价值导向、增强发展实效、强化底线保障，把政绩体现在推动高质量发展的成效上，体现在缩小“三大差距”的成效上，体现在人民群众的幸福感、满意度上。

围绕以正确政绩观推动高质量发展，张振丰强调，要始终做到学以致用、知行合一，坚持当前与长远相统一，牢记“续写创新史”殷殷嘱托，锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年，加快构建“大港口、大产业、大都市”支撑体系，进一步提升温州都市圈能级和协调发展水平。要坚持一域与全局相统一，主动服务和融入长三角一体化发展，推动浙闽交界地区协同发展，纵深推进金丽温开放大通道建设，强化区域文旅联动发展，加快打造“世界的温州”。要坚持守正与创新相统一，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，抢抓人工智能、海上风电、新型电池、商业航天等赛道发展新质生产力。要坚持为民与惠民相统一，坚定走好党的群众路线，聚焦服务“一老、一小、一弱”，千方百计拓宽百姓增收渠道，促进公共服务均衡可及、优质共享，用心用情为民谋利、为民办事、为民解忧。要坚持显绩与潜绩相统一，久久为功做好文化保护利用、生态环境保护、法治温州建设等工作，多做打基础利长远的事。要坚持勤政与廉政相统一，纵深推进全面从严治党，更加科学有效地把权力关进制度笼子，筑牢拒腐防变的思想堤坝，持之以恒纠治“四风”突出问题，打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

同时，现场举行了2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第一次市直部门比看活动。张振丰强调，要以正确政绩观激发干事创业精气神，更好统筹高质量发展和高水平安全，聚力打造一流创新生态和营商环境，“项目为王”推动有效投资扩量提质，抢抓园博会、“浙BA”等机遇深挖消费潜力，发展跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式，发挥工业经济“压舱石”作用，迭代“六位一体”为企服务体系，加强安全生产、防汛防台、消防安全、暑期防溺水等重点领域常态监管和风险排查，以实干实绩书写“三季进、全年红”高分答卷。

市领导张文杰、张加波、傅智超、汪驰、吕伯军、陈应许、李宁等参加活动。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在市委树立和践行正确政绩观学习教育专题党课上强调

学懂弄通做实习近平党建思想 以正确政绩观引领推动高质量发展促共富

记者：郑序 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com