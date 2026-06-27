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浙BA温州市预选赛12支队伍队徽、队旗及参赛球员名单揭晓

温度新闻客户端 2026-06-27 09:33:00
浙BA温州市预选赛火热来袭，各队队徽、队旗长啥样，都有哪些球员参赛，一起来关注。

　　温州网讯 2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”）温州市预选赛于6月26日至7月17日举行。12支队伍按温州市南、北片区划分为A、B两个小组，每组6支队伍进行单循环主客场比赛，各小组前两名在温州体育中心决出预选赛冠、亚军，最终与温州市级联队共同出战“浙BA”。

　　浙BA温州市预选赛

　　火热来袭

　　各队队徽、队旗长啥样

　　都有哪些球员参赛

　　一起来关注↓

　　鹿城队

　　龙湾队

　　瓯海队

　　洞头队

　　乐清队

　　瑞安队

　　永嘉队

　　文成队

　　平阳队

　　泰顺队

　　苍南队

　　龙港队

　

来　源：温度新闻客户端

原标题： 浙BA温州市预选赛12支队伍队徽、队旗及参赛球员名单揭晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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