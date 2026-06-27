温度新闻客户端 2026-06-27 09:33:00

浙BA温州市预选赛火热来袭，各队队徽、队旗长啥样，都有哪些球员参赛，一起来关注。

温州网讯 2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”）温州市预选赛于6月26日至7月17日举行。12支队伍按温州市南、北片区划分为A、B两个小组，每组6支队伍进行单循环主客场比赛，各小组前两名在温州体育中心决出预选赛冠、亚军，最终与温州市级联队共同出战“浙BA”。 浙BA温州市预选赛 火热来袭 各队队徽、队旗长啥样 都有哪些球员参赛 一起来关注↓ 鹿城队 龙湾队 瓯海队 洞头队 乐清队 瑞安队 永嘉队 文成队 平阳队 泰顺队 苍南队 龙港队 来 源：温度新闻客户端 原标题： 浙BA温州市预选赛12支队伍队徽、队旗及参赛球员名单揭晓 本文转自：温州新闻网 66wz.com