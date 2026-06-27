温州日报 2026-06-27 09:35:24

从下午两点市集里人群熙熙攘攘，到终场哨响后人群迟迟不散，这一夜的苍南，又见热辣滚烫。

温州网讯 时隔5个月，又见“南哥”。

6月26日晚，浙BA揭幕战在苍南县体育中心体育馆打响，苍南队坐镇主场迎战龙港队。

赛场之外，CCTV5+全程直播，市集嘉年华热闹开张，全县约30个第二观赛点座无虚席……

从下午两点市集里人群熙熙攘攘，到终场哨响后人群迟迟不散，这一夜的苍南，又见热辣滚烫。

14:00 又见“南哥一条街”

下午两点，苍南县体育中心广场上的“南哥一条街”特色市集和“跟着浙BA游浙江品美食”百县千碗小吃嘉年华就已热闹起来。

“永嘉孝老头麦饼”摊位前，四个电饼铛同时加热。摊主陈久孝做了十几年麦饼，咸菜、梅干菜馅料备得满满当当。“一个麦饼四百多克，今天准备了两百个左右。”说话间，一锅麦饼刚出锅，金黄酥脆，香气四溢。几个小时后，约两百个麦饼就全部售罄了。

邻近的“兰溪董大双鸡子馃”摊位，吆喝声格外响亮。“皮薄馅足、外脆里嫩，肉饼灌鸡蛋，上过中央电视台……”摊主董雪冰一边招待顾客，一边麻利地翻着锅里的饼。临近傍晚，董雪冰已经陆续卖出了三四十个。

苍南体育中心附近小区的居民吕先生与妻子陈女士，下午四点出来逛市集，走了一圈，买了一份咸菜麦饼。“永嘉麦饼名气很大。”凉凉后，陈女士咬了一口，咸香四溢。

这一夜，130余个摊位沿广场铺展开来，30余款地道浙江小吃，把全省的味道浓缩进了这条百米长的街道。

18:00 又见“全域皆赛场”

下午六点，距开赛还有一个半小时，体育馆外大屏前已坐满观赛群众。

80岁的灵溪镇居民陈爱兰，下午四点半就在大屏前的第一排占了座。这是她第一次看浙BA篮球比赛，“就想凑凑热闹，看年轻人打球”。

从永嘉坐动车赶来的叶小鹏女士，带着两个孩子，中午十一点半就到了。她是首届浙BA苍南队的忠实球迷，“一个赛季都没落下”。下午四点她在大屏前第二排落座，向记者展示手机相册——球员签名、孩子与柳杨杰、方瑜的合影，满满当当。“这次揭幕战没抢到票，但场外氛围不输场内。”

从瑞安专程赶来的戴女士和朋友们也在第二排早早落座。“今夜都来支持‘南哥’，但我们终究是瑞安队球迷，希望瑞安队今年也加油！”

这样的场景在全县约30个第二观赛点同步上演。从体育馆广场到宜山织梦观赛驿站，从马站中魁村大草坪到赤溪韭菜园房车营地，每个点位统一挂着“南哥一条街”标识，大屏亮着，座椅摆着，时不时掌声雷动，氛围旗在晚风里猎猎作响。

这一夜，全县第二观赛点现场集聚成千上万人——数字背后，是一个个搬着板凳出门、穿着球衣上街、在各自家门口为同一支球队呐喊的苍南人。

19:30 又见“央视大排面”

晚上七点半，苍南队对阵龙港队的赛事画面，准时出现在CCTV-5+的屏幕上，屏幕内传出阵阵欢呼。

8个高清机位、奥运会同款专业音频设备系统、约50人央视转播团队——和5个月前央视直播第一次对焦浙BA一样，这场揭幕战的视听规格依旧被拉到了天花板，把苍南“接”进了全国视野。

数据显示，截至22时，央视体育、央视频客户端累计观看106.5万人次；CCTV-5+（体育赛事频道）频道实时收视全国第十。

“央视直播车又来苍南，太有排面了！”苍南球迷张先生说。观赛之余，他还前往体育馆前的央视直播车前录像打卡。上次央视直播苍南队比赛，他抢到了票，今晚又赶上了。“这场直播，能让全国更多观众认识苍南！”

21:22，终场哨响，比分定格。体育馆内的观众开始退场，但场外的热闹远未散场。

“南哥一条街”的灯光把整个广场照得通亮。散场的人们涌向市集，开始享受各路美食。董雪冰的鸡子馃前还在排着队，有人举着刚买到的饼咬了一口，被烫得直哈气，还是直说“好吃”。

这一夜，市集的灯光、锅边的烟火、大屏的余光，和散场后迟迟不肯散去的谈论声混在一起，燃动了浙BA赛场。

比赛结束了，但浙BA的夜晚，还将继续滚烫着。

来 源：温州日报

原标题： 又见“南哥”——浙BA揭幕战场外侧记

记者 林思思 苍南融媒记者 江秀清 徐舒婷 摄影: 张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com