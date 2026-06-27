温州日报 2026-06-27 09:52:37

近日，2026年中国品牌价值评价结果揭晓。全省4个地理标志区域品牌入选，温州占据两席：雁荡山铁皮石斛品牌价值达38.12亿元，泰顺三杯香茶品牌价值达25.58亿元。

温州网讯 近日，2026年中国品牌价值评价结果揭晓。全省4个地理标志区域品牌入选，温州占据两席：雁荡山铁皮石斛品牌价值达38.12亿元，泰顺三杯香茶品牌价值达25.58亿元。

石斛花开。梁琳 摄

该项评选由中国品牌建设促进会组织开展，依据品牌价值评价有关国家标准，经专家评审、技术机构测算、品牌评价发布工作委员会审定后发布。评价内容涵盖品牌质量、产业规模、市场口碑、文化底蕴、发展潜力等多个维度，是衡量区域品牌综合竞争力的重要参考。

此次地理标志区域品牌评价对申报条件也提出了较高要求。申报品牌须为2022年1月1日之前获批的地理标志产品区域品牌，且2024年销售额达到8亿元人民币以上，同时应具备较高知名度、较广影响力、鲜明质量特色和较强地域关联性，地理标志保护成效显著。

泰顺三杯香茶

泰顺三杯香茶和雁荡山铁皮石斛，都是温州特色农业品牌的代表。前者依托泰顺优良生态环境和悠久茶产业基础，形成了具有地方辨识度的茶叶品牌；后者扎根雁荡山区域特色资源，经过多年培育，已逐步形成集种植、加工、研发、销售于一体的产业体系。

近年来，我市坚持质量兴农、品牌强农，持续推进地理标志资源挖掘、培育、保护和运营，围绕标准体系建设、品质提升、产销对接、文化赋能等环节，不断提升温州特色农产品的市场竞争力和品牌影响力。

来 源：温州日报

原标题： 雁荡山铁皮石斛、泰顺三杯香入选中国品牌价值评价榜

记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com