温州日报 2026-06-27 09:52:37

基层治理，关键是聚人心、解小事。近年来，温州聚焦激发基层自治活力，依托社区党群服务中心、小区“共享社·幸福里”等阵地开展“社区合伙人”引育工作，通过提供专业化、个性化、定制化服务，补齐公共服务短板，满足群众多样化需求，实现服务共管、治理共担、发展共享。

温州网讯 “党员+社群”等于什么？从龙湾区一个个暖意融融的小区里，或能找到答案——

夜幕下，永中街道镇中社区柳组团活动室内歌声流淌，越剧班准时开课。打理小区特色文体活动的，是业委会主任孙建映。他还有一个特殊身份：镇中大众艺术团邻里社群负责人。

基层治理，关键是聚人心、解小事。近年来，温州聚焦激发基层自治活力，依托社区党群服务中心、小区“共享社·幸福里”等阵地开展“社区合伙人”引育工作，补齐公共服务短板，实现服务共管、治理共担、发展共享。

“在具体实践中，我们推出了‘党员邻里社群‘模式，这是深化小区治理的新尝试。”龙湾区委组织部副部长郑俞说，这种模式能更好发挥党员在基层治理中的先锋作用，尤其在村社融合背景下，团结邻里关系，让群众主动参与自治。

党员邻里社群，是“社区合伙人”中的一类。这个做法可理解为以党员为领头人，把小区热心居民、行业能人、公益达人聚在一起。他们跟着群众需求走，精准对接每一件邻里小事，实现党员带头干、群众跟着上。

怎么选育合适的红色带头人？

龙湾用一个“库”解题——挖掘有爱好特长、专业技能、热心公益的党员建起人才数据库，并聘请公益社会组织提供专业指导，累计培训1336人次。

有了社群主心骨，小区治理便有了实打实的合力。

这股合力，在星海街道悦熙庭小区“长”出了一座家门口的亲子乐园——

面对小区100多户婴幼儿家庭“无处遛娃”、科学育儿指导缺位等难题，新月社区邻里社群带头人、业委会成员谢晶晶，把社区党组织、业委会和业主代表聚到一处。几番商议，大家敲定了建设“向日葵亲子小屋”的方案。项目运行以来，已开展亲子活动20余场，服务350余人次。

“社群带头人就像‘穿针引线人’，既能把党的声音传到群众中，又能把群众的诉求带到议桌上。”新月社区党总支书记陈慧芳评价说。

蒲江社区蒲江小区业委会主任、党支部书记周进华也是社群带头人。他牵头盘活了一间闲置用房，将其改造为小区议事协商、共享工具、收集民情的睦邻议事坊。蒲江社区党委书记颜沣娟感慨地说：“过去是‘干部干、群众看’，现在通过社群，把大家的力量拧成了一股绳。”

这支队伍的力量，还精准覆盖到老弱病残等特殊群体。“阳光编织社群”依托共富工坊，吸纳周边全职妈妈、离退休妇女，人均每月增收超1500元。

目前，龙湾已累计培育类型多样的社群队伍391支，汇聚党员带头人607名，社群参与总人数达3200余人，每月常态化开展社群活动1400余场。

在“社群觅才”行动下，这些社群活跃分子还被纳入业委会后备库，让业委会选人从“临阵找人”变成“长期育苗”。龙湾区委组织部组织二科科长吴祖诗说：“带头人为业主办实事，群众信得过了，进入业委会就水到渠成了。”

社群发力，畅通基层治理“微循环”。接下来，我市将围绕“一老一小”、老旧小区改造、新居民融合等群众关切，让党的组织优势转化为治理优势、服务优势，实实在在增厚群众幸福底色。

记者手记

用“党员”撬动社群力量

社区治理的活力之源，在于党员带头与群众参与的双向发力。党员扎根邻里一线，既是党建引领基层治理的前沿抓手，也是凝聚群众、增进邻里和谐的重要纽带。把党员的先锋示范作用落到实处，社区治理就有了坚实的牵引力。

从示范到互动，再到凝聚，这样的治理逻辑既重塑了传统熟人社会的信任纽带，更构建起现代社区共建共治共享的多元共治格局，为激活基层治理内生动力提供了鲜活路径。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾391个党员邻里社群解决“急难愁盼”问题

小区里多了一群“合伙人”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com