带着供应链闯杭州 苍南内衣揽下意向订单近2000万元

温州日报 2026-06-27 09:52:38

由“中国内衣名镇”宜山企业组成的苍南内衣展团，带着供应链企业一起参展，以产业集群的实力和完善的产业链条开拓电商大市场。3天期间，展团共揽下意向订单近2000万元。

温州网讯 为期3天的第十一届中国（杭州）国际品牌内衣展览会于昨天闭幕。在这个主要面向国内外电商选品平台的展会上，由“中国内衣名镇”宜山企业组成的苍南内衣展团，带着供应链企业一起参展，以产业集群的实力和完善的产业链条开拓电商大市场。3天期间，展团共揽下意向订单近2000万元。

中国（杭州）国际品牌内衣展览会依托杭州“电商之都”优势，深度整合直播电商、私域团购等资源，是国内针织内衣领域最具权威性、影响力的商贸对接与趋势交流平台之一。本届展会规模达9万平方米，九大专业展区覆盖内衣全产业链，汇聚3000余家行业参展商。

“现在，我们已经在全力着手开发秋冬季的产品和市场，而电商选品带来的电商大市场，是我们必争之地。”苍南县针棉织品行业协会会长陈德安说。苍南展团由针织成品服饰和印花配套加工等覆盖全产业链的7家企业组成，展出保暖内衣、针织短裤、打底背心、全品类童装、休闲T恤等全系针织服饰，兼顾四季刚需品类与全年龄段穿搭需求，产品适配居家、日常穿搭、户外休闲、儿童成长穿搭等多元场景，同时展示各类针织内衣、童装、T恤等产品差异化印花、烫画定制解决方案，展现苍南针织产业“成品+配套”一体化发展的完整优势。

展会期间，众多采购客商驻足苍南针织展区，对其齐全的产品品类、优质的面料质感、成熟的生产工艺、完善的产业链条以及高性价比产品给予高度认可，现场达成多项合作意向。陈德安认为，这不仅集中展示了苍南针织全品类、全链条的产业实力，也有效提升了“苍南针织”区域公共品牌知名度与影响力。

来 源：温州日报

原标题： 带着供应链闯杭州内衣展拓电商大市场 苍南内衣揽下意向订单近2000万元

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com