温州日报 2026-06-27 09:48:18

创业者来永嘉有了“政务管家”。昨日，永嘉县举行人工智能OPC服务中心揭牌仪式暨创业沙龙活动，标志着该县人工智能、低空经济领域创业服务全新平台正式落地启用。

温州网讯 创业者来永嘉有了“政务管家”。昨日，永嘉县举行人工智能OPC服务中心揭牌仪式暨创业沙龙活动，标志着该县人工智能、低空经济领域创业服务全新平台正式落地启用。

当前，人工智能、低空经济产业加速发展，当地产业集群基础扎实，特别是永嘉·麦腾智联科创园，已具备“高铁新城+硬核科技+零租金政策”的黄金组合。此次投用的永嘉县人工智能OPC创业服务中心由永嘉县人社局牵头，联合县委人才办、县市监局、县经信局、县科技局等多部门共建。

该中心推行“OPC”服务模式，聚焦创业者全周期发展需求，推出政务代办、政策赋能、成长陪跑三大核心服务，切实破解创业堵点难点。该中心依托专属服务专窗及高频事项清单，为创业者代办企业注册、税务登记、银行开户等全流程业务，实现一站式办结、高效便民；组建专业政策解读团队，聚焦人工智能、低空经济领域，协助企业申报各类资质、补贴及创业贷款，变“人找政策”为“政策找人”；提供法务、税务合规指导，常态化开展技术对接、资本路演、专场招聘等活动，助力企业对接技术、资金、人才，持续培育发展动能。

揭牌仪式后，创业沙龙活动开讲。温州商学院教师、市计算机学会AIGC专委会秘书长邵历江，以“从零打造一个自己的AI产品”为主题，讲解AI产品研发、技术应用与落地运营等实操内容。

据了解，永嘉县将依托该中心平台，完善全周期创业服务体系，精准赋能科创企业成长壮大，全力打造人工智能创业者创新创业的优质沃土。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉人工智能OPC服务中心成立

永嘉融媒记者 吴南杰 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com