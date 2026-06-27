从德国到意大利 文成杨梅的万里“鲜”行

温州日报 2026-06-27 09:50:26

“鲜美还多汁，这太好吃了！”德国美因茨时间6月25日晚，第三届中欧企业ESG最佳案例大会CEO晚宴上，文成杨梅再次收获一致好评。中欧政商界嘉宾在“东方红”的果香中开启中欧可持续领域合作的新对谈。

温州网讯 “鲜美还多汁，这太好吃了！”德国美因茨时间6月25日晚，第三届中欧企业ESG最佳案例大会CEO晚宴上，文成杨梅再次收获一致好评。中欧政商界嘉宾在“东方红”的果香中开启中欧可持续领域合作的新对谈。

这已是文成杨梅连续两年亮相这一国际舞台。“去年尝过的嘉宾早就在问了。”德中贸易投资促进会会长陈如弟说，“我们想把家乡好物持续带到国际场合。”与前次不同的是，此次与文成杨梅同台亮相的还有广东茂名荔枝，两种中国时令鲜果同时现身莱茵河畔，成为中欧贸易的特别“使者”。

记者了解到，ESG是Environmental（环境）、Social（社会）和 Governance（公司治理） 三个英文单词的首字母缩写，“ESG大会”是聚焦ESG（环境、社会和公司治理）理念的各类会议的总称。第三届中欧企业ESG最佳案例大会由中国驻法兰克福总领馆主办，莱法州经济部、美因茨市政府等机构倾力支持，聚焦人工智能、生命科学、能源应用、零碳园区四大领域，是中欧ESG领域规格最高、覆盖面最广的年度品牌盛会。文成杨梅能在此连续亮相，既是中国精品农产品国际影响力的生动诠释，更离不开温州在外华侨的全力推介。

同日上午7点45分，3000斤文成东魁杨梅运抵意大利米兰马尔彭萨国际机场。当天下午，3944盒杨梅在米兰华人街指定分销点“米兰大众超市”上架，当场被侨胞乡亲抢购一空，成为当晚米兰侨界最甜蜜的话题。

“我是文成大峃的”“文成玉壶”“文成西坑”。米兰华人街乡音此起彼伏。“温暖、自豪！”在意华侨陈增杰说，“远在海外的我们能第一时间吃上家乡杨梅，全靠国内外鼎力相助。”一口杨梅，是23.1万名文成海外侨胞舌尖上的乡愁，也是连接故土最鲜活的滋味。

鲜果跨洲，“保鲜”是一场考验。杨梅采摘后迅速预冷、抽氧充氮形成“氮气铠甲”、冷链空运直飞。这套标准化出海体系可将保鲜期延至10天。海外侨胞更是出海链条上的“关键齿轮”。从市场调研、订单对接到清关协调、冷链配送，他们以多年深耕的当地商贸网络打通“最后一公里”，让万里之外的鲜甜48小时触手可及。

近五年，文成杨梅远销德国、阿联酋、柬埔寨、意大利、西班牙等国家和地区。杨梅“出海”，收获的不仅是订单，更是对家乡农产业的深层助力。

这颗杨梅背后，是文成7.6万亩种植规模、3.1万吨年产量和2.2万名果农的产业底气。目前，文成坐拥环飞云湖与高山台地两大杨梅核心产区，已备案出境杨梅基地7家、出境包装厂3家。海外亮相带来的品牌溢价反哺国内市场，“文成杨梅”品牌价值持续提升。

一颗杨梅，是侨乡与世界之间看得见、尝得到的纽带，也让中欧之间的距离，在传递间悄然拉近。

来 源：温州日报

原标题： “梅荔”同台演绎“东方红”

从德国到意大利，文成杨梅“鲜”行万里

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com