一座传统戏台，不再“端着”了

温州日报 2026-06-27 09:52:33

一道10米长的银色T台，从公园路“南曲清音”古戏台口伸向街面。没有围栏，没有警戒线。昨晚，“斗城T-show”首演在这里开场。演员把花枪递到观众手里，乐手给观众戴上墨镜一起摇滚，馆长和老百姓跳同一支舞。往前走了10米，一座传统戏台不再“端着”了。

温州网讯 一道10米长的银色T台，从公园路“南曲清音”古戏台口伸向街面。没有围栏，没有警戒线。昨晚，“斗城T-show”首演在这里开场。演员把花枪递到观众手里，乐手给观众戴上墨镜一起摇滚，馆长和老百姓跳同一支舞。往前走了10米，一座传统戏台不再“端着”了。

向前10米

传统戏台更亲民

昨晚7点，公园路的青石板路面热气还没散。家住谢池巷的张文香搬着小板凳，直接坐到戏台跟前。“以前台子高，我们昂着头看。今天不一样了。”

变化就是戏台前这道银色T台。鹿城区文化馆馆长吴怡站在T台旁介绍，原来的戏台小，表演形式受限，加了这个能变形的外延舞台，戏曲、歌舞、情景剧、走秀都能上，“节目就像种进了人群里”。这个点位是省级文艺赋美精品点位“南曲清音”，这次就是做提升。“观众坐在两边，四面八方都能看，游客路过也能被吸引过来，起到文旅推介的作用。”

游客廖亚娣被朋友拉来看，本来只是路过，结果看进去了，还上台互动。“没见过这样的，很新颖，跟演员可以很近地交流，零距离的感觉，蛮好的。”武戏演员宋丹丹告诉记者：“以前就是在台上演，观众在台下看，没有互动，很多人了解不了戏曲。今天这样，让大家能更进一步了解我们的传统文化。”

当《小城故事》的歌声在千年斗城唱响时，演员手把手教小观众在台下用馄饨担的小竹棒敲着鼓点伴奏。他们可能没见过真正的馄饨担走街串巷，但记住了这个声音。一座戏台往前伸了10米，有些东西也跟着走出去了。

内容变了

古风和潮流融在一起

演出以《当》开场，京剧武打的锣鼓点混在流行歌里，宋丹丹穿着戏装在T台上翻跳。歌唱完，她走到台前，把花枪递给一个被同伴推上来的小伙子。“来，试试。”小伙子接过枪，手忙脚乱比划了两下，台下一片笑声。宋丹丹接过枪，手腕一抖，单刀在掌心转了一圈稳稳接住。“很多人觉得刀枪把子上有吸铁石，其实没有，就是靠手劲和巧劲。”说完又带着几个胆大的观众在T台上翻跟头。

《小城故事》响起时，伴奏里的“笃笃笃”敲梆声来自台下一个温州馄饨担。身穿古装的“谢灵运”手持“谢公屐”扇子登场，给前排一个小男孩穿上。没想到孩子穿上鞋直接来了一段街舞，“古人”和小孩相视一笑，全场都“炸”了。

后面的器乐合奏反差更大。4名古装乐手用古筝、二胡、笛子奏完《兰亭序》，观众还沉浸在古风里，他们突然戴上墨镜，一首摇滚版《护花使者》直接炸场。二胡拉出电吉他的味道，古筝弹出贝斯的劲头。几名观众被请上台，在乐手指导下拨琴弦、吹笛子。吴怡说：“第一首是传统古风器乐，第二首是国潮器乐，两首反差很大，给观众带来视觉和听觉上的冲击。”

最后的网红舞曲一响，演员们跳下T台去拉观众，吴怡也跟着跳了上去。廖亚娣被拉上去时还在推辞，几分钟后满头大汗：“没见过这样的表演，零距离，还能上手学。”宋丹丹觉得这种形式对演员也是好事：“观众亲手摸到刀枪把子，才知道功夫是真的，存在感完全不一样。”

全民参与

让老百姓自己上来演

首演结束，银色T台不撤。吴怡说，公园路戏台以后要做全年常态化公益演出，目前先定在每周六、周日，每晚一小时左右。“之后打算设计成演20分钟、停20分钟、再演20分钟的节奏。”除公园路外，鹿城区还有印象城下沉广场和小坝坊音乐街区两个文艺赋美点位。“另外两个点主要面对年轻人，以流行音乐现场演唱为主。公园路这边人流量大，外地游客多，适合展现温州的风土人情和本土非遗。”

为此，鹿城区文化馆已面向全社会招募演艺志愿者。“希望这个舞台不只是专业演员的，也是所有喜欢文艺的市民的。”不限年龄、不限职业，唱歌、乐器、跳舞、戏曲、曲艺、非遗展示都行。“民间团队上来，我们文化馆会给做节目指导，让他们也能跟观众近距离互动，体验感更好。”吴怡说，这样这个舞台才能真正起到温州窗口的作用，“不管是本地市民还是外地游客，都能在这里看见鹿城，看见温州的市井文化。”

晚上8点，观众逐渐散去，银色T台还在路灯下反着光。一座戏台往前伸了10米，有些东西也跟着走近了。

记者手记

一座戏台的“零距离”

昨晚的公园路很嗨。传统戏台往外伸了10米，真管用。

以前采访文化惠民演出，台上演，台下看，鼓完掌散场，礼貌却疏离。昨晚不一样。武戏演员把刀枪递到观众手里，民乐乐手给观众戴上墨镜一起摇滚，馆长和老百姓跳同一支舞——文艺和人的距离，原来可以这么近。

最打动我的是那个跳街舞的小孩。“谢灵运”给他穿上“谢公屐”，所有人等着看一个规规矩矩的传承场面，结果他来了段街舞。全场都笑了。但笑完一想，这不就是传承吗？不是照着学，是拿过来变成自己的东西。

演员宋丹丹说，很多观众以为刀枪把子上有吸铁石，亲手摸了才知道是真功夫。有些东西，隔着距离永远看不清，凑近了、上手了，才信。自带板凳的阿姨、举着手机的小伙、被推上台不肯下来的孩子——他们不再是看客，都成了主角。

听说这个舞台要常态化，还要招募志愿者。昨晚让阿姨搬板凳、让孩子翻跟头、让游客学兵器的T台，不是一次性热闹，是每天都会亮起的“路灯”。从“站着看”到“上台演”，一座戏台往前伸了10米，有些东西就拉近了。

来 源：温州日报

原标题： 一座传统戏台，不再“端着”了

记者 黄伟 鹿城融媒记者 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com