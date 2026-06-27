温州都市报 2026-06-27 10:26:20

肝病科门诊，常碰到这样的就诊者:他们身材苗条，体重正常，体检单上却赫然写着“重度脂肪肝”，这是怎么回事？其实，瘦人脂肪肝不少见，约占所有脂肪肝患者的10%~20%，原因在于体内代谢出现问题。

温州网讯 肝病科门诊，常碰到这样的就诊者:他们身材苗条，体重正常，体检单上却赫然写着“重度脂肪肝”，这是怎么回事？其实，瘦人脂肪肝不少见，约占所有脂肪肝患者的10%~20%，原因在于体内代谢出现问题。

本期邀请温州市名中医、温州市中医院感染肝病科主任中医师朱小区从中医角度，揭开“瘦子脂肪肝”的真相，并教你如何科学调理。

为什么瘦子会得脂肪肝？

朱小区认为，脂肪肝的核心病机是脾胃运化虚弱、肝气不舒、痰湿膏脂内停。即便体重正常，以下四种情况同样会伤肝：

1.外瘦内胖，内脏“油腻”。很多瘦子属于“假瘦”：四肢纤细，肚子却松软凸起，腰围超标。脂肪没有长在皮下，反而堆积在腹腔和肝脏周围。中医称之为脾虚痰湿内蕴。这种“隐形肥胖”比全身性肥胖更隐匿，对代谢的破坏力更大。

2.过度节食，饿坏了脾胃。不少女性为了身材长期节食、断食，甚至不吃主食。中医讲“脾主运化”，长期摄入不足会直接损伤脾胃正气。脾虚则水谷精微无法转化，反成痰湿膏脂，淤积于肝，形成脂肪肝。加之蛋白质摄入不足，肝脏缺乏“清运之力”，脂肪只会越积越多。

3.先天体弱，代谢无力。有些人天生体质偏弱，加上熬夜、压力大，容易导致肝气郁结、脾肾两虚。气机不畅，糖脂代谢失常，多余的脂浊就会滞留肝脏，发展成脂肪肝。

4.高糖饮食，甜蜜的负担。正餐吃得少，却离不开奶茶、甜点和碳酸饮料，过多的糖分在体内转化为湿热和脂浊，悄悄堆积在肝脏，成为瘦人脂肪肝的“隐形推手”。

瘦子得脂肪肝，危害更隐蔽

胖人通常会因关注体重而及早发现并干预，但瘦人往往毫无防备，从不保养。等到出现乏力、腹胀、胁痛时，常已发展为肝纤维化，调理难度倍增。瘦人是否有脂肪肝？请自测以下几点：

看腰围：男性≥90cm，女性≥85cm，即使体重轻，也是高危人群。

看体质：体重轻、肌肉少、易乏力、饭后腹胀、大便黏腻，多为脾虚型“虚瘦”。

看习惯：经常熬夜、爱生气、久坐、嗜甜，极易导致肝郁脾虚。

饮食调理：健脾疏肝，拒绝“饿”治

瘦人脂肪肝多为本虚标实：脾虚是本，痰湿、气滞、瘀堵是标。因此，调理不能靠“饿”，而要靠“养”，重点在于健脾疏肝、化湿祛浊。

1.吃对优质蛋白。适量摄入鱼虾、瘦肉、鸡蛋、豆制品。优质蛋白是肝脏的“清运工”，能增强肝脏代谢能力，帮助脂肪排出。

2.三戒：戒甜饮，比如奶茶、碳酸饮料；戒甜品，比如蛋糕、糕点；戒生冷，比如冰镇饮料、寒凉食物，以免困伤脾阳。

3.多吃健脾食材：比如山药、薏米、芡实、茯苓、冬瓜、白萝卜、山楂、陈皮等。推荐食疗：山药小米粥、薏米芡实粥、陈皮山楂水。

4.饮食原则：三餐规律，七分饱，清淡少油，绝不暴饮暴食。

起居养生：不要熬夜、调节情绪

早睡：23点前入睡，熬夜最伤肝血，加重脂浊堆积。

勿久坐：每坐1小时起身活动5~10分钟，疏通气机。

调情绪：少生气、少郁闷，情绪压抑会导致肝气郁结，气机一堵，痰湿必停。

运动指南：增肌健脾，拒绝蛮干

瘦人脂肪肝不适合高强度暴汗运动，过度消耗反而伤气血。建议选择温和有氧的运动，比如八段锦、太极拳、快走等，有助于疏肝健脾。同时要适度进行力量训练，增加肌肉量，提升基础代谢。运动频率：每周3~5次，微微出汗即可，忌大汗淋漓。

穴位保健：每天按揉，随手养肝

每天花几分钟按揉以下穴位，疏肝健脾，辅助消脂：

足三里（外膝眼下三寸）：健脾和胃、祛湿化痰，每天按压3~5分钟，酸胀为宜。

太冲穴（足背第1、2趾骨间）：疏肝理气、缓解压力，早晚轻柔按揉。

丰隆穴（小腿外侧中点）：中医“化痰第一穴”，专化全身脂浊。

来 源：温州都市报

原标题： 身材苗条，内脏为何“油腻腻”？专家提醒—— 瘦子脂肪肝比胖人更危险

作者：周琛琛 全碧泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com