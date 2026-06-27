游客入戏！与“吴百亨”一起亲历商战风云

温州晚报 2026-06-27 10:24:57

昨晚，沉浸式庭院剧《吴家老宅》在吴百亨故居火热开演。游客们排着长队入场后，化身“局中人”，亲历一场关乎家国命运与民族实业兴衰的商战。

温州网讯 夜幕降临，市区纱帽河的喧嚣渐次沉入青砖黛瓦之间。吴百亨故居褪去白日的沉静，化身成为穿越时空的戏剧舞台。昨晚，由鹿城区委宣传部指导，鹿城区文旅集团传媒有限公司倾力打造的沉浸式庭院剧《吴家老宅》在这里火热开演。游客们排着长队入场后，化身“局中人”，亲历一场关乎家国命运与民族实业兴衰的商战。这部以“擒雕”炼乳创始人、民国温州首富吴百亨真实生平为叙事核心的原创剧目，自今年“五一”首演以来，这部扎根温州本土历史的原创剧目已连演近20场，场场售罄，为温州的文化消费打开了一种全新的可能。

从“看客”到“局中人”

验票之后，每位游客都会随机抽取一张身份卡，“商界翘楚”“见习警员”“留洋学子”“摩登名媛”“百好女工”，五种身份随机派发，无人知晓自己今夜将扮演什么角色。“我是警察！”“我是女工！”抽取身份时的惊呼与欢笑在老宅回廊此起彼伏。

在领取对应道具之后，演员便从人群中自然走出。饰演女工工长的演员热情地招呼抽到“女工”身份的观众，仿佛迎接刚刚下工的工友；饰演吴夫人的演员则与“名媛”们轻声商议着即将开始的庆功宴。没有舞台，没有幕布，观众踏进老宅的那一刻，便已踏入1929年的时空。

这正是编剧李涛反复打磨后的呈现方式。李涛透露，当前剧本已是第六稿：“首稿更像是吴百亨的人物传记，缺乏能让观众共情的内容。经过多方取经之后，我们不仅对整个剧本的节奏、台词进行了重新梳理，还为观众设定了专属身份牌，配合剧中埋设的五条支线剧情，当吴百亨身陷囹圄时，持有不同身份牌的五个团体需要各自想办法施以援手。”

导演叶玺则将这一过程形容为“玩戏剧”：“戏剧起源于游戏，英文里戏剧叫play，就是玩。很多时候我们不要把戏剧想象得那么难，能放下包袱，暂时放下自己的身份，完全沉浸在这个戏里，你会有不一样的体验。”

昨晚现场，随着剧情推进，“警察”去“抓人”，“名媛”们聚拢商议对策，“工人”们坚持生产、游行示威，你来我往的互动在老宅各个角落同时上演。观众与演员贴身对戏，沿着老宅的前厅、厢房、回廊穿行，移步换景之间，剧情早已与真实的砖瓦梁木融为一体。

此外，入场时每人获赠的两枚银杏币，既是剧中通用货币，可在“百吉茶楼”兑换民国风茶歇、“擒雕”牌炼乳或旧报纸，也可留作纪念。饰演“摩登名媛”的观众叶慧说：“吴太太为了救吴百亨，会发动我们这些‘娘家人’凑钱，还会写下借据，最后不仅‘有借有还’，还会给我们发抵扣券当谢礼。”

吴百亨故居成戏剧“活舞台”

《吴家老宅》的独特之处，不仅在于打破观演关系的沉浸式形式，更在于它选择了一个无可替代的“舞台”，也就是民国温州著名企业家、“擒雕”炼乳的创始人吴百亨的真实故居。这座修缮有度的百年建筑，糅合浙南传统民居韵味与温州开埠后的西式审美，前厅、厢房、回廊、后花园皆成表演空间。

然而，在文保建筑中排戏并不容易。制作人秦放坦言，从有想法到落地演出，历时一年半，最难的是空间与演出内容的结合。“在文保建筑的环境里，要装入声光电，要考虑舞美布局与内容，编剧、导演、制片人、舞美、声光电都要同步推动，相互解决问题、相互调整。”

正是这些限制，反而激发了创作的想象。当“吴百亨”从屋内走出，当“警长阿六头”破门而入，当“女工们”在院落聚集议事，建筑的空间感与戏剧的张力产生了奇妙的化学反应。

观众煜立立说：“我发现整场演出没有搭建任何人工舞台。而且场景道具也都贴合民国温州工商业风貌布置，墙角老旧煤油灯、厅堂复古账册、旧式包装箱等小物件就地摆放，还有老宅留存下来的原有木构件、砖雕纹样都化作剧情背景。在这座原生历史老宅上演沉浸式话剧，老宅为戏剧赋予了真实的历史底色。吴百亨先生的奋斗往事就诞生于这片院落，一砖一瓦都是历史实物佐证，让虚构演绎的戏剧情节落地生根，远比普通戏剧更有代入感与说服力。”

演出尾声，当吴百亨在与英国“飞鹰”牌炼乳的商标官司中反败为胜，众人齐声呐喊“温州”，与百年前“国货当自强”的呼号隔空呼应。观众李先生说：“吴百亨这段真实故事被人称为‘擒雕记’。从喊‘放人’到喊‘温州’，从局外人到剧中人，我仿佛身临其境地体会过当年的不易与艰辛，真切地激起了对这片土地的热爱。”

沉浸式演艺“多点开花”

从5月首演至今近两个月，《吴家老宅》热度丝毫未减。制作人秦放透露，票房上座率远超市场预期：“可以说一票难求，很多时候都要加座。”在小红书、抖音等社交平台，观众自发分享观后感，有人手绘海报，有人剪辑短视频，形成持续的口碑发酵。

《吴家老宅》更大的价值，在于为古建筑活化利用与本土文化传播提供了可复制的样本。从事艺术相关工作的观众金煜康说：“很多城市的老建筑只停留在拍照打卡层面，而《吴家老宅》把温商的真实故事用沉浸式话剧的形式落地在原生古建里，让本土文化有了更具体、更具感染力的表达，也让大家在轻松的氛围中真切感受到温州的百年文脉。”在他看来，老宅不再是静态的历史标本，而是承载温商精神的动态剧场，实现了古建筑活化利用与本土文化传播的双向共赢。

《吴家老宅》的成功并非孤例。近年来，温州沉浸式演艺业态正呈多点开花之势。瓯海区荣悦台宴会艺术酒店曾以吴百亨为故事原型，通过沉浸式演艺与特色餐饮相结合，让“就餐”变成一场可参与的故事体验。园博园推出的大型沉浸式巡游“山水灵运 园梦千年”，游客可扮演角色、完成闯关任务、换取钱币，同样主打“从看戏人到剧中人”的体验。这些文化消费新业态的涌现，标志着温州的公共文化服务正从传统的“我演你看”走向更具互动性、体验感的“共同创造”。

温州实验话剧团负责人表示，作为剧团成立后的首部原创剧目，《吴家老宅》的成功给了团队极大的信心。“后续我们计划继续深耕本土题材，在空间改造、剧本创作和演出场次上持续打磨，让更多温州故事在真实的城市空间里‘活’起来。”

从“看客”到“局中人”，百年庭院里的这场好戏，让温州的夜间文旅消费成为一段可走进、可互动、可回味的文化记忆。当越来越多的人愿意因一个故事走进一座老宅，为一段历史停留一个夜晚，这座城市的“文化夜态”便有了更绵长的生命力。

来 源：温州晚报

原标题： 因一个故事走进一座老宅 为一段历史停留一个夜晚

游客入戏！与“吴百亨”一起亲历商战风云

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com